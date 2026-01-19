Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王敏奕投訴吳業坤亂開空頭支票 CP雙雙得獎帶挈吸金

影視圈
更新時間：13:45 2026-01-19 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-19 HKT

《新聞女王²》在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得10個大獎，成為大贏家，劇組昨晚（18日）舉行慶功宴，一眾台前幕後包括黃宗澤、佘詩曼、譚俊彥、高海寧、王敏奕、吳業坤、郭柏妍、何依婷、傅嘉莉等都有出席。

箍牙唔係黑歷史

吳業坤昨早和太太一起跑完馬拉松，晚上出席慶功宴，他帶埋獎牌到場，笑指太太跑得比他快，尾燈都見不到，「我以5小時多完成全馬，她快我40分鐘，又無在終點等我！」吳業坤、王敏奕在《新聞女王²》中CP感十足，他們感恩得到觀眾的喜歡，二人在《萬千星輝頒獎典禮2025》得獎（飛躍進步男藝員獎、最佳女配角）後都爆喊，問他們可會擔心被封喊包CP？王敏奕笑指吳業坤喊得更多，她有提醒自己要喊得大方得體，吳業坤笑指很久無得獎，直言很想攞獎，所以真的很激動，兩人都希望有機會再合作，又說劇集出街後都多了Job，王敏奕稱有新作洽談中，吳業坤明言下次開演唱會要邀請王敏奕擔任嘉賓，大讚她唱歌好聽。王敏奕爆對方曾承諾要為他們這對《新聞女王》CP寫歌，但未成事，吳業坤即解釋劇中兩人太甜蜜，稱要傷心才能「有感而發」。

至於會否開拍《新聞女王3》，王敏奕表示不敢問監製，吳業坤坦言有問過，對方指「未有咁快」。另外，王敏奕14歲時演出港台節目，當時的箍牙照近日在網上流傳，其自信笑容令不少網民讚她「由細靚到大」，她笑言沒有留意，不覺得箍牙照是黑歷史，指小朋友箍牙很正常，又說箍牙在當時是優勢，讓她被選中有份演出，「之後拍電影《囡囡》時經已拆了牙箍，但導演話不如加返，演學生更有說服力。」

