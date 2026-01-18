Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心

影視圈
更新時間：15:26 2026-01-18 HKT
發佈時間：15:26 2026-01-18 HKT

著名功夫影星、曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」而深入民心的梁小龍，於1月14日不幸逝世，享年77歲。此消息已獲友人證實，目前其家人正低調處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍武打經典作多

梁小龍為香港著名武打演員，出道數十年，早年以電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的「陳真」一角紅遍大江南北，其硬橋硬馬的真功夫形象深入民心。2004年，他復出並憑藉在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」一角，再度掀起熱潮，至今仍為影迷津津樂道。

相關閱讀：「火雲邪神」梁小龍死裏逃生 暗黑被逾十刀手亂劈滿地血跡 展示背部刀疤觸目驚心

梁小龍離世前一天與友人聚會

令人格外惋惜的是，就在梁小龍逝世前一天（1月13日），仍有人分享與梁小龍聚會的合照。照片中，梁小龍與友人在深圳羅湖共享羊肉火鍋，精神看來不錯，並贈送其親筆簽名的「真功夫」字畫予友人。當時他身穿黑色外套，面露笑容，並對鏡頭豎起拇指，絲毫不見異樣。沒想到事隔僅一日，竟傳來天人永隔的噩耗，讓許多親友及影迷都感到震驚與不捨。

