俞可程首次參與音樂劇演出 盼加入劇組兼擔任司儀多線發展 感謝區永權教導執生技巧

俞可程昨晚（17日）為《慈善星輝仁濟夜》演出音樂劇。首次參與音樂劇演出的她，事後覺得自己表現合格，但仍有進步空間。有了這次演出經驗，令她也想加入劇組演出，由於這次除了有一些戲份演出之外，還要擔任副司儀角色。她說：「其實我也很想做司儀的工作，可以作多線發展。」

區永權教導要集中精神

問到那位司儀是她的偶像，日後也想做到對方那麽好的成績？俞可程表示，這次合作後一定是區永權，從他身上學會了很多：「他臨場執生強勁，又教到我很多東西，他提點我怎樣可以不會那麼緊張，有些時候雖然可以看稿，但他教我，開頭第一句稿可以先背好，之後便可以講得自然及更有型。」她也要多謝區永權的教導和教訓，只因這次是現場直播演出，她在初段綵排時都有些緊張而忘記了一點東西，自己做得不好的地方，區永權也會教訓和教導她要集中精神。