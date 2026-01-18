Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「洗米華」舊愛Mandy Lieu傳現身香港 4仔女去向惹關注 移英避世擲3億搞農莊過低調生活

影視圈
更新時間：13:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-18 HKT

自「洗米華」周焯華被澳門警方拘捕，被判洗黑錢及非法賭博等162項罪名成立，共判囚18年。有指定居英國的「洗米華」舊愛Mandy Lieu（劉碧麗），抵押豪宅還債。Mandy Lieu在港消失多時，近日有傳媒報道，Mandy Lieu近日現身香港，最新狀況曝光。

Mandy Lieu打扮性感型格

據報道指，Mandy Lieu當日被讀者在九龍灣捕獲，為「洗米華」誕下四名子女的她打扮成熟，穿上黑色中長款西裝外套，加上黑絲長靴，性感得來又型格。不過Mandy Lieu似乎要照顧仔女勞心勞力，臉上出現老態。

相關閱讀：Mandy Lieu移居英國生圖曝光！艷光不在狀態出現極大轉變 投資3億搞農莊回歸大自然

美國馬來西亞混血兒Mandy Lieu，早在17歲輟學，成為模特兒後從馬來西亞來港發展，接拍廣告外，亦曾向影視界發展。Mandy Lieu於2014年爆出與已婚「洗米華」周焯華關係密切，曾因男方坐在Mandy Lieu的大髀，傳出婚外情。

Mandy Lieu育有三女一子

Mandy Lieu其後為「洗米華」誕女，一度避走英國倫敦，「洗米華」曾多度來往港澳、英國。2015年底，Mandy Lieu與周焯華「世紀一拖」轟動全城，一度傳出正印洗米嫂心灰意冷打算離婚。最終Mandy Lieu為「洗米華」誕下三女一子，二人於2019年分開，有傳Mandy Lieu獲贈高達3億作為分手費，並有「洗米華」名下在英國的5間公司揸手。

Mandy Lieu近年攜仔女到英國生活，有指她豪擲近3億港元，購入位於漢普郡（Hampshire）面積達370多萬平方米的農地建立「Ewhurst莊園」，打造高品質有機食品為主的農場，過著低調的田園生活，又開網誌分享環保及可持續發展概念。

相關閱讀：Mandy Lieu昔日半山愛巢淪銀主盤！豪華裝修逐格睇 400呎睡房天花有巨形鏡

