容祖兒否認4月啟德主場館開騷︰搵我留飛發噩夢 見過阿Sa新歡讚健碩人品好

容祖兒（祖兒）（16日）到銅鑼灣出席品牌活動時，她形容自己一身打扮是俏皮優雅，「七分是甜美個性，性感三分。」對於好姐妹阿Sa（蔡卓妍）認愛，祖兒笑指盡忠職守做好「拉鍊兒」（事前保密）的職責。

阿嬌生日未能相伴

起初祖兒不想談太多，望傳媒還是問當事人，連番追問下，她指當日得知阿Sa公開認愛感幸福，稱阿Sa不會講大話，說：「我當然感受到阿Sa的幸福，那幸福感更為映照到我的身上。」祖兒表示跟阿Sa的男友林俊賢吃過飯，而對於男方的評價，祖兒形容他十分健碩，人品好。

阿Sa譜姊弟戀，祖兒即時反問︰「現在是甚麼年代？最緊要她開心，最緊要她發光，沒有其他事比這更重要！」續說：「是對的話，我管它是甚麼戀？真是乜戀都得！（姊弟戀你接受嗎？）甚麼也可以，（你何時有另一半？）不用為我緊張，我還沒緊張。我也感到日日有人追我，多到可包圍這個商場，（你沒有給予人家機會？）也要合適才可，我是靠感覺的，情緒帶動感覺，若遇上合適的人，之前的設定，例如類型或年齡也不重要，會一一衝破。」

此外，阿嬌（鍾欣潼）下星期三生日，問到可有相約慶祝？祖兒遺憾地表示︰「阿嬌生日當天，我不在港，我同阿Sa一齊送了一條項鍊給她。」可有留意阿嬌的私生活？祖兒指沒有，「我們有個群組，若有心事會睿出來，不覺她有問題，我覺得她處於快樂模式。」

請教謝霆鋒

問祖兒是否將於4月舉行演唱會？她表示若4月舉行演唱會，「這一刻大家便不會見到她」，皆因她不能接受只得兩個月為演唱會準備，至少也要半年時間，她說：「我要給予歌迷神秘感，閉關後出來要有耳目一新、隆重登場的感覺，所以我不會在4月開騷。至於今年舉行演唱會，是有感覺的（是否在啟德主場館開騒？）我希望這感覺不會出錯啦！大家以為我4月開騷，四方八面向我撲飛，我開始發惡噩！多謝大家有此反應。」

祖兒續指若在啟德主場館開騒，場地那麼大，與以往演出的場館不同，有新鮮感，一定會向謝霆鋒請教，「他站在這舞台每晚演出3小時，我究竟要付出多少力量足夠？」