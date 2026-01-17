向華強驚爆親信上演「龐氏騙局」捲走10億 冷靜處理曝光內幕

影視大亨向華強疏財仗義，早曾前提到古天樂擔任總監製兼主演電影版《尋秦記》，投資逾2,000萬港元，支持香港電影及古天樂。沒料到向華強曾試過遭人冒名詐騙，近日他在網上自爆因為信任身邊人，慘遭對方冒名騙10億，令向華強體會到「寧交真小人，莫交偽君子。」

向華強助手處心積慮

向華強近日在抖音分享一條影片，以「曾經我的左膀右臂，成了偽君子的教科書」為題，自揭曾遭身邊人潛伏五年，惹上麻煩事。向華強透露：「我曾經最相信的左膀右臂，在我身邊潛伏了5年，居然借我的名義在外邊詐騙別人10個億。」

向華強指對方是其助手，負責管理澳門方面的財務，因辦事能力強又靈光，因此深得他的信任。向華強直言對方無兒無女，又沒有賭博，沒想到是深藏不露的偽君子。向華強提起對方的詐騙手法，是利用職務之便，冒充公司做類似「龐氏騙局」：「他在外面冒簽我們公司，用我們的名字去做那些龐氏騙局，跟人家集資，還付高利息給人家，騙人家大概有10個億。後來他跑路，我們慘了，債主來找我們。」

向華強夫婦跟助手切割

向華強得悉後，與太太「向太」陳嵐表現冷靜，著手釐清當中涉及的問題：「發生了就處理，生氣也沒有用。我跟向太一起都很冷靜，要查清楚到底他拿人多少錢，怎麼跟他切割，我馬上找律師來證明，他簽的東西跟我無關。」

向華強反思管理漏洞

經過是次事件，令向華強反思當中的管理漏洞：「這事也算一個教訓吧！以後我差不多每個部門都不會單依靠一個人了，最好是可以互相監督的。」向華強慨嘆：「人生之中真的要防備的事情也很多，偽君子真的會疏忽，所以人這輩子，寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」

