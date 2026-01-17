76歲前TVB「金牌司儀」驚爆「血管爆了」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」

現年76歲，人稱「阿叻」的資深藝人陳百祥，近年雖淡出螢光幕，但仍活躍於社交平台及精裝明星足球隊活動，生活多姿多彩。叻哥近日在小紅書上傳一段影片，大爆自己「好慘」，片中他展示身上傷勢，呈大片瘀黑極之駭人，更表示「血管爆了」，令粉絲及網民極為憂心。

陳百祥「血管爆了」呻好慘

影片開頭，只見身穿球衣的陳百祥精神奕奕，氣色極佳，外表絕不像已屆76歲之齡。然而，當鏡頭轉向他的大腿時，卻驚見一片範圍極廣的深色瘀傷，狀甚恐怖。叻哥更指自己血管爆了，狀況實在讓人憂心。但陳百祥隨即笑着揭曉真相，原來這傷勢是踢足球時造成的，所謂「血管爆了」，實則是「微絲血管爆了」，並無大礙。

陳百祥指自己如鐵人

陳百祥更幽默地自嘲「好慘」，是指自己76歲高齡，仍然「好似鐵人一樣」在球場上拼搏，受傷在所難免。他笑言，踢足球這類劇烈運動，受傷是家常便飯，更稱「唔受傷證明唔夠盡力」，豁達的態度讓粉絲鬆一口氣。

陳百祥不介意安樂死

事實上，陳百祥對人生的態度一向灑脫，早前他罕有談及對生死的看法，直言不排斥「安樂死」，認為生命應掌握在自己手中。他表示：「只要我今日唔高興，我咪安樂死囉！」這種豁達的態度源於他豐富的人生歷練。縱橫演藝界近半世紀，他曾歷經多次生意失敗、破產，甚至在1982年因意外導致身體大面積燒傷，一度徘徊生死邊緣。

陳百祥：生老病死控制唔到

走過高山低谷，加上與妻子黃杏秀結婚46年，上無高堂、下無子女，讓陳百祥對生老病死看得非常開。他曾說：「生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到。」他為自己老而無老花、無脫髮而自豪，並以積極樂觀的態度活在當下，笑稱日日贏波贏馬，「點死呀？輸吓輸吓先輸死！」盡顯其玩世不恭又充滿智慧的人生哲學。

