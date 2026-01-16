Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

40歲搞笑女星「車震」風波男伴遭起底 月花呢個數「包養」學歷造假？

影視圈
更新時間：13:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-16 HKT

40歲韓國搞笑藝人朴娜萊（朴娜勑）早前捲入「非法醫療行為」爭議，之後又爆出職場欺凌，朴娜萊宣布全面停工。朴娜萊之後再遭前經理人爆黑材料，指她曾與男性「玩車震」，又強逼兩名經理人旁觀交歡過程，更因為興奮過度狂踢椅背險釀成車禍。事件爆出後，不少網民猜測男方身份，近日「車震男」疑遭起底。

朴娜萊經理人再爆料

朴娜萊早前對被爆「車震」風波，避重就輕未有正面回應。但前經理人A某向韓媒《Xports News》爆料，逐一推翻朴娜萊的解釋，又拎出診斷書、和解書等證據，強調自己因為兩次事件，曾取得醫療診斷書，並且已交給警方，屬於實質的「特別傷害」而非糾紛。

相關閱讀：女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍

朴娜萊前經理人A某提供和解書內容，原是「朴娜萊、A某、組長經理人三方若違約，各賠3,000萬韓圜（約15.9萬港元）」的對等條款，結果朴娜萊回傳的版本，卻變成A某、組長經理人如違約，「一次就要各賠10億韓圜（約530萬港元）」，條件並不對等。朴娜萊前經理人A某直言：「把和解書攤出來，一看就知道誰在說謊。」

朴娜萊傳安插男伴入公司

對於外傳前男友捲入的侵占疑雲，朴娜萊曾解釋男方是「經營學系出身、懂會計」，帳務與合約交由對方處理，公司的會計部只負責報稅。不過前經理人A某拆穿真相：「他其實只讀了一個學期就退學了，根本不是甚麼經營學背景。」

前經理人A某進一步爆料，指朴娜萊向前男友發放每月400萬韓圜（約2.1萬港元）的薪酬，還長期動用公司的資金作為私人開銷及購買禮物費用，就算之後換新會計師，被對方指出當中問題，情況始終未有轉變。

朴娜萊男伴遭網民嘲諷

不少網民對朴娜萊的男伴遭韓網起底，留言嘲諷：「只讀一學期經營學系就退學，沒上班卻月領400萬，根本人生勝利組吧」、「高中畢業一個月就賺400？這到底是甚麼神職位？」、「經營學系畢業的我輸慘了，人家讀一學期就有400萬，真的笑不出來」等。

相關閱讀：48歲男星惹官非公開病歷證清白？ 意外驚爆不舉洩「男人最痛」 長年服助勃藥

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前