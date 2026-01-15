黃子華忍口操肌迎戰鄭秀文 拍《夜王》全場索女感尷尬

《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部力作《夜王》賀歲檔上映，戲中一對關係錯綜複雜的拍檔黃子華（歡哥）、鄭秀文（V姐），既是前度關係又是冤家拍檔，其中一場由賭場鬥到情場的重頭戲，導演拍得好爽，他形容：「二人在酒店房那場戲，重點就是要看到這種複雜的情緒。兩人的感情戲其實是由賭枱醞釀，由互相試探開始，聯手贏大錢的興奮，到床上、吵架再反目，再到體貼，最後各走各路，帶點後悔，帶點不忿。把那麼多強烈情緒放在同一場戲上，看子華與Sammi的火花，好看也好玩！」

楊偉倫勢成笑匠

子華拍攝床戲部分，埋位前可有特別操肌？導演笑說：「何止當天？他好似日日都有操㗎喎！拍完這場戲，子華第一句就跟我說：『你知唔知我為咗呢場戲忍咗幾耐口？你擺到最後先拍』！今次真的辛苦晒子華。」子華和Sammi繼《失戀急讓》後再次合作，子華形容有願望成真的感覺，「我們兩個一拍埋，就有種自然，那種默契裏面有點像冤家，有點像情人，自自然然就有這種情緒，都幾有趣！」

此外，子華與不少《毒舌大狀》的班底也同樣有說不出的默契，「除了Renci（楊偲泳）、 Louise（王丹妮）、 Fish（廖子妤）之外，今次還有新加入的Mandy（譚旻萱）、Hazel（林熙彤）、Sumling（李芯駖），我真的要強調這部戲的女孩子數量之多，以及有多漂亮，花多眼亂到你呢⋯⋯我在現場，這邊有女孩子，看那邊又是女孩子，有時都有點尷尬，她們也穿得很性感。這陣容，我相信是過往廿年的港產片，大家都未見過。」同時大讚楊偉倫將成為香港笑匠，有他在場的戲都非常好笑。

狂煲煙爆粗

歡樂背後要付出代價，子華以「恐怖」形容拍攝《夜王》的過程，「為了這部戲，我講了三世人份量的粗口，和吸了十世人份量的煙。我要強調，觀眾見到我們吸煙真的不要學，我是為電影犧牲了我的肺！但沒有辦法，在夜總會的世界，不論男女，大家都講粗口、吸煙。為了營造真實的夜總會世界，我們就為《夜王》作出了一次犧牲！」

提到夜總會文化曾經風光，子華也曾經歷這年代，「我想這戲中去過夜總會的，只有我和導演，其他40多歲以下的人，也未去過，夜總會對他們來說是陌生文化。而作為演員，你沒有拍過夜總會戲，女演員沒有做過舞女，男演員沒有做過古惑仔，你不算是一個成功的演員。我們經歷過的那個電影世界，一度以夜總會故事為主流題材，也反映社會當時的文化，反而現在許多人對夜總會感陌生，我就說這部電影是懷舊之外，又好像帶大家看一個新的樂園，十分新奇。」

《夜王》有寓意

夜總會是夕陽行業，跟現在各行各業衰退、經營困難如出一轍，子華感慨表示：「其實《夜王》的出現，就是當日拍完《毒舌大狀》，我問Jack（導演吳煒倫）下一部打算拍甚麼？當時他說想拍夜總會題材，且早已覺得未來幾年會很艱難，《夜王》在今時今日出現，可能更應景。《夜王》講夜總會最艱難的時候，也是今日世界各行各業的縮影，怎樣能夠發憤起來？希望電影可以鼓勵大家！世界艱難，我哋照行！」