陳穎欣陳考威澳洲酒莊舉行童話式婚禮 黃偉文Ian AK親赴送祝賀

現年36歲的前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）昨日（14日）與拍拖9年的著名音樂監製陳考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，二人在位於墨爾本郊區的Stones of the Yarra Valley酒莊舉行童話式婚禮，獲多位圈中好友出席送上祝福，場面相當浪漫。

古天樂留言祝福

一對新人在澳洲的酒莊舉行婚禮，不少圈中好友都遠赴見證，當中見有MIRROR成員AK（江𤒹生）和Ia（陳卓賢）、余文樂、游學修和女友陳苡臻、蘇致豪、黃偉文（Wyman）、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，星光熠熠，而最驚喜莫過於前Super Girls隊友蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）為新娘擔任姊妹，更親手為陳穎欣穿上中式裙褂，畫面有愛，三女再次合體更掀起回憶殺；另外，剛進駐threads的古天樂亦有在吳肇軒的留言區送祝福：「麻煩管理員幫我恭喜一對新人！」

陳穎欣在社交網分享了行禮最美麗的時刻，並寫下：「We are married!」相中見她穿上白色婚紗，仙氣十足，而新郎陳考威則以一身白色西裝上陣，猶如白馬王子，二人牽手進場，開心得笑到見牙唔見眼，而在宣讀誓詞時，一直手拖手深情對望，更肉緊嘴咀，甜蜜程度爆燈。