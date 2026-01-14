Marf開個唱唔請嘉賓 叫隊友COLLAR自發捧場 Tiger想請Anson Kong夾Band被拒絕

邱彥筒（Marf@COLLAR）、邱傲然（Tiger@MIRROR）等到旺角麥花臣場館出席「麥花臣節2026」，Marf與Tiger將舉行首個個人演唱會「MARF YAU “Night like this” Live 2026」以及「TIGER YAU “Where It Begins” Live 2026」。Marf與Tiger一同宣布首個個人演出，2人笑言好巧合，是「邱氏家族」的開心事，問如何構思演唱會？Tiger笑言：「我只有4首歌，騷前再出一首，5首各唱3次，哈哈！」他指將會唱很多舊歌，有不同年代，自己也期待。

Tiger未決定有否嘉賓

Marf會揀自己作品及Cover歌，暫不選唱與其他人合作的歌，「這些留到下次先，下次再請嘉賓，不想煩惱有請到誰、忘記誰呢！」Tiger則未決定有否嘉賓，問是否想請人夾Band？他笑言想起隊友AK（江𤒹生），但對方有工作已拒絕。至於隊友會如何支持？Marf指相信沒通知她們也會到場，Tiger則笑言沒預留位置，「有心就會來吶喊助威，哈哈！」Marf表示開個人騷最重要保持身體健康，因兩個小時唱跳很考體力，她更問Tiger如何分配體力，Tiger則表示：「我0跳舞！平時都跳好多，這次個人騷當然做自己喜歡的事，玩搖滾音樂。」