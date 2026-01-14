黃凱芹爆周慧敏有一個壞習慣影響健康 搵當年電台拍檔合唱新歌可惜有2人未能配合

黃凱芹（Chris)將於3月6及7日在紅館舉行「黃凱芹《40年來》香港演唱會」，今日（14日）在灣仔舉行演唱會記者會，席上播出了Chris 全新創作的歌曲《數十年後》，最特別是他邀請了鄭丹瑞為這首歌獨白，還邀請了周慧敏、余劍明及阮兆祥合唱，就似為這次演唱會演出嘉賓部份留下伏線。

Chris未能遷就林珊珊和何嘉麗感到可惜

Chris透露，這首新歌原本計劃找當年電台的《三個小神仙》鄭丹瑞、何嘉麗及林珊珊，還有自己這一代的幾位同伴周慧敏、阮兆祥和余劍明一同合作，但負責召集的監製花了一個月時間仍未有回音，在Chris打消念頭之際，卻獲得幾位好友願意合作，可惜在時間上未能遷就到林珊珊和何嘉麗令他感到可惜。早前周慧敏在江西省贛州舉行演唱會期間，在後台被拍到神情略顯呆滯，並緊拉着男助理步履蹣跚，整個過程她都依賴攙扶，步行速度極慢，因而引發她健康出現問題。對此，Chris表示，全不知情，也沒有看過該片段，猜測該是上落舞台時有人攙扶，也不覺得她身體出現問題，不過，Chris覺得周慧敏有一些飲食習慣需要改變，因為她從小到大每日也食兩次瑞士卷，這令Chris覺得不健康，他笑言：「她改一改這習慣便可以。哈哈！」

Chris演唱會只唱自己歌

Chris指出，做35周年演唱會時，因為場館問題要待入行36年才舉行，之後一直在內地巡演走埠演出至自己入行39年，繼續用35周年演唱會名義開騷讓他感到有點尷尬，所以早前有主辦方邀請繼續演出，但他也要煞停，這次演唱會用上《40年來》命名，連續他也覺得十分聰明。這次演唱會將由Chris當年在電台入行至今多年來推出過的歌曲中揀歌，由於有太多歌要唱，所以他決定這個演唱會不唱別人的歌。他又表明，很想邀請一位當年帶着他在電台工作的人，同時可說是他師傅的鄧藹霖參與這個演唱會，這會令他感到特別有意義。

黃凱芹未獲《中年好聲音4》邀請做評判

此外，問到這次會否擔任《中年好聲音4》的評判？Chris表示，暫時仍未收到邀請，若然大會找他再算，問到若再次擔任評判可會感到壓力？Chris完全不會感到有壓力，只因他過往也是從作曲比賽出身，知道比賽者的心情是十分緊張，這方面在自己當評判時也會體諒，不過，他覺得現在的參賽者大多有演出經驗，可以說是半職業水準，只是看臨場發揮。