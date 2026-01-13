Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾麗緹28歲大女晒火辣水著派福利 張敏鈞疑穿細一個碼「包唔住」

影視圈
更新時間：18:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-13 HKT

55歲90年代性感女神鍾麗緹（Christy）經歷三段婚姻，2016年與張倫碩結婚後，男方視三位繼女如己出，組成五口之家。鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine）已經28歲，遺傳母親好身材的她，對娛樂圈深感興趣，有意入行發展。張敏鈞今日（13日）在社交網派福利，大晒水著靚相，為寒冷的冬天，送上火辣辣的溫暖。

張敏鈞與男友拍拖外遊

張敏鈞今日在IG上載在開曼群島的水著靚相，穿上火紅色兩截泳衣的她，難掩豐滿身材。未知張敏鈞是否繼續揀細一個碼泳衣，見到其好身材未能成功被泳衣包實，南半球盡現眼前，性感誘人。張敏鈞的男友也有同行，二人與友人坐遊艇出海，非常寫意。

相關閱讀：鍾麗緹大女細碼泳衣壓到變形震撼眼球 前凸後翹有腰線 與男友浸浴親熱好火辣

張敏鈞精通英語、普通話及法語，在卑詩大學電影系畢業。由於喜歡唱歌、跳舞、演戲，張敏鈞多年前已有意入娛樂圈，卻未有借媽媽鍾麗緹的名氣，低調在加拿大生活及發展的她，曾參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，並奪得亞軍。

鍾麗緹三個女遺傳優良基因

而張敏鈞的兩位同母異父妹妹張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），同樣外貌標緻，而且與家姐一樣，盡得媽媽優良基因，身材出眾。張思捷與張凱琳只有幾歲時，曾做小模特兒行天橋，可見三位女兒成長，深受鍾麗緹的影響。

相關閱讀：54歲鍾麗緹三代同遊泰國！兩女盡得真傳擁黃鋒腰蜜桃臀 張凱琳身體一部位勁發達搶FO

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
3小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
5小時前
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
天水圍嘉湖山莊老翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
00:53
天水圍嘉湖山莊老翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
突發
6小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
7小時前
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
即時娛樂
8小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
3小時前