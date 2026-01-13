Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許紹雄女兒許惠菁愛犬突離世 傷感發文：沒想過會這麼快再面臨另一次告別

影視圈
更新時間：14:45 2026-01-13 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-13 HKT

許紹雄（Benz雄）去年10月不敵癌魔離世，享年76歲。Benz雄的女兒許惠菁（Charmaine）多次發文悼念表達不捨之情，正努力走出喪父之痛的她，不斷自勉重新振作；未料到，在Benz雄離世兩個多月後，昨日（12日）許惠菁在社交網透露愛犬亦相繼離世，她傷感表示：「沒想過會這麼快再面臨另一次告別。」

分享多張與愛犬生活照

許惠菁在社交網分享多張她與愛犬的生活照，並以英文悲痛寫下：「12年的愛和陪伴......最近生活並不容易，我從沒想過會這麼快再面臨另一次告別，但希望你現在和Baba和BearBear 能好好相聚，謝謝你所做的一切，我的寶貝Charcoal，隨時回家，好嗎？ 永遠愛你。」網民都紛紛留言叫她要保重，好好照顧自己和家人，並為她送上正能量。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
22小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
6小時前
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
即時娛樂
5小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
事發於嘉湖鄉村俱樂部餐廳內。劉漢權攝
天水圍嘉湖山莊7旬翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
突發
3小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
8小時前
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-12 14:10 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
2026-01-12 11:55 HKT