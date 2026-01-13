許紹雄女兒許惠菁愛犬突離世 傷感發文：沒想過會這麼快再面臨另一次告別

許紹雄（Benz雄）去年10月不敵癌魔離世，享年76歲。Benz雄的女兒許惠菁（Charmaine）多次發文悼念表達不捨之情，正努力走出喪父之痛的她，不斷自勉重新振作；未料到，在Benz雄離世兩個多月後，昨日（12日）許惠菁在社交網透露愛犬亦相繼離世，她傷感表示：「沒想過會這麼快再面臨另一次告別。」

分享多張與愛犬生活照

許惠菁在社交網分享多張她與愛犬的生活照，並以英文悲痛寫下：「12年的愛和陪伴......最近生活並不容易，我從沒想過會這麼快再面臨另一次告別，但希望你現在和Baba和BearBear 能好好相聚，謝謝你所做的一切，我的寶貝Charcoal，隨時回家，好嗎？ 永遠愛你。」網民都紛紛留言叫她要保重，好好照顧自己和家人，並為她送上正能量。