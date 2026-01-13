麥明詩計劃生個女綁實盛勁為 做兒子「首席教育官」唔認係虎媽

麥明詩以嘉賓身份到金鐘出席活動，訴說育兒規劃，與機師老公盛勁為育有9個月大兒子的她，形容早已適應新角色，卻笑稱開始有壓力，皆因兒子剛過初生期便要為學習而煩惱。

見到婆婆=上課學習

麥明詩續說老公是「首席娛樂官」，「他只負責陪BB玩，而我是『首席教育官』，為教育而煩惱。」坦言兒子因而較親近爸爸，「我不是虎媽，而是對成長方面比較有規劃。」她指「帶兒子見識見識」，9個月大的兒子經已搭過3次飛機，「最近一次因為老公忙『揸飛機』，我要獨力照顧BB數小時。」

談到育兒問題，麥明詩指「麥媽媽」也有幫忙，「兒子在她的教育中心上課。」問會怕婆婆嗎？她形成兒子對婆婆有特別感情，「他見到婆婆，代表要上課學習，同時得到對方的關愛，相信他是開心的！我小時候就不怕媽咪，她有耐性，情緒穩定。」麥明詩指兒子性格似她，笑說兒子近來學會自主食飯，「他也是在麥媽媽主導的方法下學會，我們對培養兒子獨立也有信心。」

忙於育兒，可有時間二人世界？麥明詩笑言有，想追多個女，「睇緊時間、時辰！我們適應了這種節奏，那不如一次過啦！反正都洗濕了頭，都要看緣份。（想追個女？）這是基本，長遠來說，女兒比較靠得住，會細心一些，懂照顧家庭。我都想女兒陪我傾偈、行街，首飾可以留給她，否則要畀晒個仔老婆了！（怕地位受影響？）早已接受了，相信生個女，老公會更加想返屋企！」