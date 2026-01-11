馬德鐘冀《非常檢控觀》收視高收大利是 陳煒撐李施嬅復合有理

馬德鐘、陳煒、吳偉豪、陳曉華及何廣沛等人（11日）宣傳劇集《非常檢控觀》，該劇將於本月19日播出。馬德鐘與陳煒坐在電單車上現身。

讚陳煒晒腿不輸後生女

陳煒與馬德鐘受訪，馬德鐘表示上一套拍攝的劇集是《再見·枕邊人》。提到TVB主席許濤指加薪論功行賞，兩人稱收視高可能會有「大利是」，陳煒說會多拍片上載社交網宣傳。若收視住要如何回饋觀眾？陳煒笑指騷腿留給後生女，馬德鐘即表示︰「你都係選美冠軍！」陳煒是日穿長裙，笑言︰「收視好嘅話，我條裙會越來越短！」對於劇集播映時間橫跨農曆新年，問兩人是否擔心觀眾外遊影響收視？他們笑言不怕，「齣劇好睇到令大家忘記去旅行！」兩人稱會在農曆年留港宣傳，笑言要兌換大量現金派利是。

陳煒、馬德鐘皆曾與李施嬅合作，對於李施嬅最近與車崇健復合而遭網民斥責她「戀愛腦」，兩人表示沒看過該節目，陳煒明言有看到報道，「我覺得當初你梗係好鍾意呢個人，先會同佢拍拖，到The End復合都係佢兩個人嘅事，都係佢兩個嘅選擇。」而馬德鐘就表示：「最緊要佢兩個開心就得啦！」