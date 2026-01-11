林奕匡感訝異太太為1歲多兒子揀學校 師妹炎明熹舞台經驗豐富毋須提點
更新時間：16:15 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-11 HKT
林奕匡在「世界心臟日2025-26健心跑暨健康嘉年華」活動上，指兒子16個月大，笑言︰「做了爸爸之後，方知做父母的艱難、擔心，同時提醒自己和太太，不要逼得自己太緊，要適時放鬆。」
爭取為炎明熹寫歌
林奕匡續稱，太太開始為兒子物色學校，他知道後嚇了一跳，「我在加拿大長大，5歲才讀幼稚園，其實我和太太都不希望給兒子太大壓力。（會選擇讀國際學校嗎？）國際學校、傳統學校各有優點，都要看兒子性格去配合。」談到炎明熹成為他的師妹，他表示非常開心，「公司成員越來越多，為這大家庭注入新能量。」透露炎明熹宣布加入Sony Music第二日，在電台宣傳時見過面，「希望之後有機會合作，想為她寫歌。」他笑言喜歡以歌會友，並指不怕炎明熹加盟後分薄資源。問到有甚麼建議給小師妹？他指炎明熹有豐富的舞台經驗，表演方面不用多提點。
