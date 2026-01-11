Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林奕匡感訝異太太為1歲多兒子揀學校 師妹炎明熹舞台經驗豐富毋須提點

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-11 HKT

林奕匡在「世界心臟日2025-26健心跑暨健康嘉年華」活動上，指兒子16個月大，笑言︰「做了爸爸之後，方知做父母的艱難、擔心，同時提醒自己和太太，不要逼得自己太緊，要適時放鬆。」

爭取為炎明熹寫歌

林奕匡續稱，太太開始為兒子物色學校，他知道後嚇了一跳，「我在加拿大長大，5歲才讀幼稚園，其實我和太太都不希望給兒子太大壓力。（會選擇讀國際學校嗎？）國際學校、傳統學校各有優點，都要看兒子性格去配合。」談到炎明熹成為他的師妹，他表示非常開心，「公司成員越來越多，為這大家庭注入新能量。」透露炎明熹宣布加入Sony Music第二日，在電台宣傳時見過面，「希望之後有機會合作，想為她寫歌。」他笑言喜歡以歌會友，並指不怕炎明熹加盟後分薄資源。問到有甚麼建議給小師妹？他指炎明熹有豐富的舞台經驗，表演方面不用多提點。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
5小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
8小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
2小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
9小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
22小時前