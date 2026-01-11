Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林嘉欣女兒試探問拍拖事 阿媽唔敢權威口吻拒絕要諗計 與前夫分工湊女

影視圈
更新時間：14:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-11 HKT

林嘉欣、林奕匡、鄭融和羅沛琪（11日）出席「世界心臟日2025-26健心跑暨健康嘉年華」，林嘉欣分享護心健康秘訣，指工作再忙都要保持運動習慣、注意飲食，呼籲人們不要低估「三高」、心血管風險；問到是否教小朋友會激心？她直言有時激心，惟與學業成績無關。

又打又鬧唔會成生效

林喜欣說兩名女兒分別12和15歲，與她們一起經歷青少年階段，她的心態也要調節，「我也在學習，母女要好好溝通，有透明度。她們有事問我時，我會給予意見，不會鬧。就算有時擔心她們會跌，會撞板，都會提醒自己要忍住不出聲，阿媽一出聲，女兒就覺得長氣。（女兒有沒有說想識男仔拍拖？）有日阿女問我，若她拍拖，我會有甚麼反應？我答無，同時告訴她，媽媽讀書時代，有個同學15、6歲就懷孕，她的家人不理她，男友又不承擔責任，好慘。我用事例提醒女兒，不能太直接去說，又不可一副權威的態度去表達，相信女兒也明白我的出發點，是出於關心、擔心。」

工作方面，林嘉欣透露年中拍一部海外電影，指與前夫袁劍偉有共識，「我到外地工作時，女兒就由他照顧。」問現時是否少了電影開拍？她說：「我接戲一向不頻密，一年一部，我都知道行業的大氣候不好，業界要互相支持，如果有新導演找我合作也不會太計較片酬。」

