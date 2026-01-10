Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Matt Prokop被捕面臨多項指控 涉嫌違反保釋條件 曾被Sarah Hyland申請禁令3年內不得接近

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-10 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-10 HKT

35歲前迪士尼男星Matt Prokop於德克薩斯州被捕，據知案件更涉及兒童色情物品等控罪，令人震驚。

Matt Prokop曾毆打女友被控家暴

據《TMZ》報道，他目前被關押在德州維多利亞縣監獄，不得保釋。他於聖誕夜被捕，並面臨多項指控，包括涉嫌持有兒童色情物品和拒捕。據當地電視台報道，他今次被捕主要是因為涉嫌違反其於2024年涉及一系列指控時的保釋條件，估計是指他於2024年5月毆打女友，之後被控嚴重家暴及拒捕。目前未知他如何違反保釋條件。

參演過《我們的辦公室》、《樂壇Teen后》

Matt因參演經典劇集《我們的辦公室》（The Office）、《樂壇Teen后》（Hannah Montana），以及電影《歌舞青春3：畢業嘉年華》而為觀眾所認識。他又曾與爆紅喜劇《摩登家庭》（Modern Family）女星Sarah Hyland拍拖，但Sarah於2014年控訴他曾對她進行言語和肢體虐待，並向法院申請禁制令，要求他3年內不得接近她。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
飲食
5小時前
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
01:12
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
6小時前
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
影視圈
6小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
8小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
10小時前
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
01:48
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
6小時前
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
影視圈
5小時前