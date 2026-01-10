何沛珈開心節目被網民留言大讚 何依婷指老公嫌參與男生不夠靚仔 提議下次找公司男藝人代替

何沛珈與何依婷出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，兩人有份參與的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》播出後，有網民指頂不順後期製作的特效和音效，沛珈表示覺得這些後期幾搞笑，又指看到的留言通常都是讚她們，所以看評語也看得很開心，而何依婷也指見到評論也很正面，也是大讚幾好睇和過癮。

何沛珈、何依婷笑吳若希不應該去

提到網民指這節目不應該找人妻參與，兩人即笑指吳若希不應該去，而同樣身為人妻兼媽媽的何依婷指平常在家照顧BB很累，很難可以用言語形容，所以要放鬆，而這個節目也是非常健康，都是去飲飲食食和放鬆心靈：「真係二十四小時，返工都會放工，但媽媽呢個職業，係冇放工時間。」問何依婷老公是否也有看節目？她指有：「佢覺得啲男仔可以再靚仔啲，覺得啲靚仔教練同廚師唔夠靚仔，（冇睇你表現？）佢覺得我玩得幾開心，都戥我開心。」

何沛珈讚麥玲玲Level不同

至於沛珈則謂很難得有機會可以跟姊妹們去到一個好放鬆的旅行，而剛剛也有很多人妻同事，跟她們說上海好像很好玩，食物也很正，不過也有朋友跟她說啲男仔好像不太OK，笑指雖然男仔不OK，但她的表情很OK，沛珈說：「所以之後就會懇求製作組將佢哋拍得好OK，因為先對得住我嘅表情。」何依婷又笑指經過今次之後，發現公司的男藝人很靚仔，認為大家下次可以同一班同事去玩，這樣就不需要找外援，沛珈就指最重要是有麥玲玲，因為她介紹的Level是不同的。