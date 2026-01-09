42歲「離港女星」上圍再發育？超豐滿胸形撐爆火紅性感戰衣  曾跟星二代老公多次鬧離婚

現年42歲、2006年香港小姐亞軍周家蔚（Janet）早前宣布與丈夫洪天明舉家離開香港，正式移居深圳，引發外界廣泛關注。近日TVB舉行「萬千星輝頒獎典禮2025」，周家蔚與洪天明特意返港出席盛會，與一眾好友及得獎者相聚，而周家蔚當晚的狀態，意外成為全場焦點。

周家蔚貼身紅裙盡顯豐滿曲線

頒獎禮當晚，周家蔚選擇了一襲深紅色樽領閃閃貼身短裙，配襯型格的過膝長靴。雖然這套打扮從頸到腳都「密封」，沒有絲毫「露肉」，但極度貼身的剪裁，卻將她玲瓏浮凸的S形曲線完美勾勒。從現場照片可見，周家蔚的身材比以往更顯豐滿，尤其驕人上圍在緊身衣下「升級」效果顯著，曲線驚人，散發出成熟女人的性感韻味。即使站在眾多女星之中，她的魅力依然毫不遜色，舉手投足間充滿自信光彩，不少網民大讚她「魅力以幾何級數上升」、「狀態大勇」。

周家蔚洪天明曾歷婚姻危機

周家蔚的魅力回歸，或許與家庭生活的轉變不無關係。她與現年51歲的洪天明結婚13年，育有兩子，但近年洪天明長駐內地工作，夫妻聚少離多，婚變傳聞不絕。洪天明早前受訪時更曾含淚承認，因分隔兩地及工作壓力，太太多次提出離婚，婚姻一度亮起紅燈。

周家蔚洪天明移居深圳感情回溫

然而，為了維繫家庭，夫妻二人最終做出重要決定——舉家搬到深圳定居。周家蔚早前在社交媒體分享，搬家過程雖然辛苦，甚至導致夫妻二人都弄傷了腰，但全家親力親為，凡事自己來，反而讓他們「一家人相親相愛很幸福」，能夠同甘共苦。

周家蔚魅力大增秘密揭秘？

夫妻二人結束了分隔兩地的生活，洪天明亦有更多時間陪伴家人。從頒獎禮後台周家蔚作勢親吻洪天明的親密合照可見，二人關係更勝從前，甜蜜滿瀉。相信穩定的家庭生活和丈夫的陪伴，讓周家蔚得到充分愛情滋潤，這或許就是她魅力大增的終極秘密。

