劉威煌日前與安雅希工作未聞對方離巢 顏米羔撐公司資源多不會被攤薄 感恩曾志偉照顧《中年》要辦聚會餞別

劉威煌、涂家堯、顏米羔、李樂詩、韋綺姍、譚嘉儀、支譽儀、何啟南及胡渭康等，今日（9日）一起到理工大學為《同心同路。聲動香港》慈善音樂會宣傳，這次除有近二十位歌手及音樂人演出外，並獲得多個企業、基金會及社會團體鼎力支持，目的是感謝社工、義工及市民，齊為香港打氣，是次收益將用於早前大埔火災受影響人士的紛爭調解、救援及紓困工作，協助社區重建之用。

劉威煌信離巢一定溝通過有共識

劉威煌、涂家堯和顏米羔受訪時異口同聲表示，上次一起演出已經超過一年時間，所以希望日後經常再有合作機會。與他們同屬《中年好聲音2》成員的安雅希昨日在網上突然貼出與TVBubby的合照並留言：「萬分捨不得。」疑宣布離開TVB。劉威煌稱，前幾天才與安雅希一起工作，但卻沒有談及對方是否離開TVB這件事，所以真的不知是真是假，只看到她昨日在網上貼文，大家也只是在估計，待她自己證實。涂家堯要求劉威煌即時致電問問安雅希。問到會否對安雅希離開TVB感到可惜？劉威煌感到，公司與大家的合作是雙方面，永不會是單方面的事，現在還未證實，如果是真的話，他們一定有溝通過才達成共識，尊重每一個單位，所以不評論。

涂家堯稱無約自由自在

《中年好聲音》已進行第四季賽事，問他們可否會覺得競爭越來越大以及資源被攤薄？顏米羔表示，公司資源那麼多不會被攤薄的，只會有增長，期待每位追夢的人保持為自己想做的事去做，其他的不評論了。而涂家堯則沒有合約在身，所以覺得自己十分自由自在。此外，《中年好聲音》節目由曾志偉一手速成，現在曾志偉退任，他們會否計劃相約志偉吃餞別飯？他們表示很感恩，一直有曾志偉照顧，劉威煌表示，真的要聚會一下，很感恩及多謝曾志偉，除了曾志偉之外，台前幕後很多工作人員也可能有些已經離開了公司而大家不知道，所以也要多謝他們，他說：「希望曾生有更好的前路。」