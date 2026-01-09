衛詩雅否認揮低一眾對手成新戲女主角 不擔心《尋秦記》打破《破·地獄》票房：想大家一齊好

衛詩雅今日（9日）以品牌大使身份出席活動，並即場玩遊戲，又帶領狗狗穿越障礙。久未在港出席公開活動的衛詩雅透露，現正在廣州忙於拍攝電影《空槍》，她指從去年11月底開始入劇組到現在，預計到2月才可完成拍攝，可以回港過農曆年。

讚老公送禮物有心思

有指衛詩雅今次揮低一眾對手成為女主角，她即謙稱：「冇咁嘅事！」至於老公周祉安是否有去探班？她指不準其他人去探班，由於太攰所以連視像也沒有，問她返港後如何慰藉老公？她笑指不用，不過聖誕和新年也剛好在港，兩人也有一起過，又指老公沒有投訴之餘，還送禮物給自己：「太有心意，件禮物係擺喺度已經充滿歡樂，我叫佢下次唔使俾驚喜。（你有冇送禮物？）冇，我完全唔記得，佢邊日生日我都唔係好記得，近排真係冇心機做其他嘢，一入劇組我想專注啲！」

喜見《尋秦記》衝破5000萬票房

提到衛詩雅與老公早前現身大埔支援災民，衛詩雅指這不值一提，因為去到現在也有很多人在幫忙，又謂在不用拍攝的日子也有去幫忙，自己又不是醫生，去到也不知能幫什麼，只能在旁邊做一些傳遞的工作：「嗰日都有好多唔同醫生、市民同護士，其實每次去都有好多市民幫手。」電影《尋秦記》票房強勁，已衝破5000萬，衛詩雅表示好開心，問到可會擔心打破《破·地獄》票房？她說：「大家一齊好當然仲好，因為呢個係香港電影，我都想大家好，（睇咗未？）我未，如果我呢幾日唔使拍有時間，一定會睇。」

盼跟老公年尾去蜜月旅行

衛詩雅去年成為影后後名利雙收，她也坦言多了工作，但自己也寧願交多一點稅，又自爆自己是好市民，入行不久後自己走到稅局問為何沒有稅單：「我以為出嚟做嘢就要交稅，我唔識，跟住佢哋話我個收入未至於要交稅，我真係試過咁做，因為我驚漏咗，咁而家好開心可以交稅，但嗰個畫面我真係好深刻！」工作方面，衛詩雅指正在洽談其他電影工作，當中也有港產片，預計將會拍攝到六月，而年尾也希望可以跟老公去一個真正的蜜月旅行。

