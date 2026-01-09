汪明荃被問有否興趣做管理層：我不擅長 不清楚新任總經理人選 車婉婉獲阿姐讚任頒獎禮主持做得好

汪明荃（阿姐）與車婉婉到將軍澳電視城出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，汪明荃表示每年有時間都會出席，問曾志偉離任總經理，感受是否特別深？她笑言沒想起他，每年盆菜都發現公司有好多新人加入，覺得正在傳承，至於曾志偉離任並沒有捨不捨得，相信他也有自己計劃，聽說會回歸電影，至於高層變動的事，阿姐指見慣見熟，相信公司有一定規矩，聽到主席許濤指如去年一樣有人工加，證明收視好，也希望大家都能夠多勞多得。問到可有興趣做管理層？阿姐笑言不擅長，談到她也曾出任八和會館主席，她稱電視台比八和複雜得多。至於新任總經理人選，阿姐表示不清楚，問大家是否收到風，「我只是普通女藝員，相信這份工都幾難做，但應該人工幾高！」

車婉婉視阿姐為老師

至於車婉婉早年被曾志偉召回TVB，她直言自己感受比較複雜，當晚要做頒獎禮主持，知道和阿姐入圍同一獎項，相信自己都無獎，專心主持又知悉有大問號的頒獎環節，聽說曾志偉有事宣布，令她更要專心做好主持工作，加上直播經驗不及其他人，有少少壓力，阿姐聞言指她當晚做得很好。車婉婉指很榮幸做主持，更可以見證曾志偉的說話，希望對方覺得她表現及格，阿姐指她表現恰如其分，亦懂得執生，車婉婉則指視阿姐為老師，想學會她的鎮定和大器，笑言當晚太緊張截停了鍾澍佳的感言，希望繼續有劇拍，事後有向對方道歉。