Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃被問有否興趣做管理層：我不擅長 不清楚新任總經理人選 車婉婉獲阿姐讚任頒獎禮主持做得好

影視圈
更新時間：13:15 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-09 HKT

汪明荃（阿姐）與車婉婉到將軍澳電視城出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，汪明荃表示每年有時間都會出席，問曾志偉離任總經理，感受是否特別深？她笑言沒想起他，每年盆菜都發現公司有好多新人加入，覺得正在傳承，至於曾志偉離任並沒有捨不捨得，相信他也有自己計劃，聽說會回歸電影，至於高層變動的事，阿姐指見慣見熟，相信公司有一定規矩，聽到主席許濤指如去年一樣有人工加，證明收視好，也希望大家都能夠多勞多得。問到可有興趣做管理層？阿姐笑言不擅長，談到她也曾出任八和會館主席，她稱電視台比八和複雜得多。至於新任總經理人選，阿姐表示不清楚，問大家是否收到風，「我只是普通女藝員，相信這份工都幾難做，但應該人工幾高！」

車婉婉視阿姐為老師

至於車婉婉早年被曾志偉召回TVB，她直言自己感受比較複雜，當晚要做頒獎禮主持，知道和阿姐入圍同一獎項，相信自己都無獎，專心主持又知悉有大問號的頒獎環節，聽說曾志偉有事宣布，令她更要專心做好主持工作，加上直播經驗不及其他人，有少少壓力，阿姐聞言指她當晚做得很好。車婉婉指很榮幸做主持，更可以見證曾志偉的說話，希望對方覺得她表現及格，阿姐指她表現恰如其分，亦懂得執生，車婉婉則指視阿姐為老師，想學會她的鎮定和大器，笑言當晚太緊張截停了鍾澍佳的感言，希望繼續有劇拍，事後有向對方道歉。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
14小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
17小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
4小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
23小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
20小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
3小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
4小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
2小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
18小時前