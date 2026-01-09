視帝張振朗罕合照女友甜到漏 嘉年華親密互動曝光 相愛6年曾公開示愛：或聽日結婚

現年38歲的視帝張振朗於2019年公開與32歲的楊偲泳（Renci）拍拖，但兩人對戀情一直保持低調，至今已相戀6年，雙方都已認定對方，去年底更被網民捕獲食飯見家長，早已互相融入家中。而近日二人相約朋友到嘉年華會遊玩，楊偲泳激罕公開與張振朗的合照「放閃」，可見兩人感情再度升溫，越愛來越高調！

張振朗楊偲泳充滿童真

愛得低調的張振朗與楊偲泳，日前忙裡偷閒與幾位女性朋友到嘉年華玩攤位遊戲，並分別在限時動態分享當日玩遊戲的影片，片中的同行女友人在玩遊戲，張振朗與女友楊偲泳則站在旁邊觀看，當友人成功過關時，兩人都即時興奮得歡呼大叫，與幕前的cool爆形象截然不同，充滿着童真。

張振朗楊偲泳贏4大袋公仔

而楊偲泳亦晒出當日玩遊戲贏得的戰利品，見她手上拿着4大袋公仔，收穫十分豐富。之後分享了一張5人大合照，見到楊偲泳與男友張振朗並肩站在旁邊位置，眾人手上各自抱着大公仔，又笑到四萬咁口，共見兩人臉上亦不禁流露出幸福的笑容，楊偲泳在照片上寫道：「到底邊到有得買個小心觸電機返屋企玩？」看來似乎仍意猶未盡呢！

張振朗曾言「或者聽日結婚」

張振朗和女友楊偲泳拍拖6年，現時二人的事業都相當不俗，他指他們彼此就是大家的「護身符」。他表示現時家人沒有催婚，故此不急於結婚，但指自己好傳統，終有一日會結婚：「當然會想做呢件事，依家關係好舒服，但要等多一陣，因為我同佢都衝刺緊。我哋係好chill嗰種，突然之間聽日做都唔出奇！」

