《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？兩度發文稱萬分捨不得 將彼此祝福：繼續努力唱

曾經在TVB歌唱比賽節目《中年好聲音2》被封為「大魔王」的安雅希（Maggin）曾被看好是三甲之選，可惜最終輸了比賽，只獲得第6名，但未有阻檔安雅希追遇夢。不過昨日（8日）安雅希突然貼出與TVBubby的合照並說：「萬分捨不得。」疑宣布離開TVB。

安雅希曾以深情演繹打動了評審

在《中年好聲音2》的舞台上，安雅希曾以其深情的演繹和感人的故事打動了評審和觀眾。安雅希亦曾透露在比賽前一星期，爸爸父親不幸離世，這段經歷也讓她在演唱時投入了更深厚的情感。 比賽結束後，她簽約TVB成為旗下藝人，展開了在香港的演藝生涯。

安雅希突貼與TVBubby合照疑宣布離巢

「TVB職藝員新春盤菜宴」昨晚在TVB筵開100席，約160位藝人與1000位幕後齊聚，TVB主席許濤於台上發言時宣布「加人工」，加幅與往年一樣，又指會論功行賞，望同事多勞多得。一眾《中年好聲音2》的歌手亦有出席，安雅希除了貼出盤菜宴的相片外，突然貼出與TVBubby的合照，最初說：「萬分捨不得…. 最後一次盆菜宴，開心、感動、暖心、歡笑、向上、淚水⋯⋯TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方，彼此祝福。」其後再加文：「我繼續努力唱多啲好歌。Ps：公司很錫我，對我很好，多謝大家關心。」安雅希今次疑與TVB結束合作關係，不少網民留言送上祝福：「事事順利，有更好發展！」、「加油，妳是最好的。」安雅希在《中年好聲音2》比賽初期被評判之一的伍仲衡認出，安雅希透露其實她是《中國新歌聲》的香港及深圳PK賽總冠軍。

安雅希比賽初期與已故藝人魯芬撞樣

被封為「大魔王」的安雅希在比賽初期被指與已故藝人魯芬撞樣，令觀眾留下深刻印象。安雅希多次在演唱時因想起父親而感觸落淚，安爸爸在女兒參賽前不幸離世，因此安雅希仍未走出喪父陰霾，安雅希曾在稱不明白父母的苦心，只覺得父母缺少陪伴她的時間，一度令她以為父母已忘記她：「當我理解咗之後，爸爸就生病，好想話畀大家聽一定要珍惜，可能等到你諗通想孝順時，已經冇機會喇！」同時自爆自己是一位單親媽媽，轉眼女兒已經小學畢業，更以學霸成績入傳統名女校英華女學校，亦是歷史最悠久的女校之一。該校多年來孕育不少傑出女性，當中著名校友有梁藝齡、雨僑、導演張婉婷、著名堪輿學家麥玲玲等。

