Ian Hannz感謝唐安麒賞識邀做導師 未能奪冠已安慰父母和哥哥ANSONBEAN Dave想孖Bosco一齊操fit

《全民造星VI》出爐亞軍Ian Hannz（陳瑨羲）、Bosco Kwan（關曉隆）和Dave（黃日禧）今日（8日）出席活動，吸引大批粉絲到場支持。剛於1月6日度過22歲生日的Ian獲大會送上生日蛋糕補祝慶生，更獲全場大合唱生日歌，令他非常開心，Bosco和Dave更應要求向Ian送吻，卻令Ian嚇一跳，場面搞笑。

Ian參加《ACE TALENT演藝模特大賽》是深刻經驗

Ian表示正日生日剛好是決賽後2日，所以主要是在家休息，和家人切蛋糕慶祝，生日願望是自己和身邊人都身體健康。談到「美容教主」唐安麒在賽前已睇好他，於他正日生日更在社交網發長文力撐，並送上生日祝福：「心想好事成，大紅大紫。」Ian感恩對方的祝福，自己亦很尊敬她，Ian曾於2022年參加唐安麒旗下ACE娛樂舉辦的《ACE TALENT演藝模特大賽》，憑精湛表演奪亞軍，當時已令唐安麒留下深刻印象，所以她從韓國引入YS韓國偶像學院在港開設分校時，即邀Ian加入成為香港導師，讚他教學生細心，受學生喜愛，Ian笑謂當時做了導師一段時間，之後因有其他工作就沒有再做，並感謝對方對他的賞識，又說當年參加比賽是抱甚麼都試試的心態，無想過是否到韓國發展，但覺得也是一個深刻的經驗。

Ian、Bosco、Dave齊想做服裝代言

另外，三人在比賽後首次出席公開活動，表示開心又興奮，透露是比賽期間接下的工作，感謝客戶的支持，不過之後暫未有其他商業工作的安排，講到他們可趁機呼籲心儀的產品代言，三人都希望能代言服裝，Bosco稱想有餐廳找他合作，「我想食嘢，現在要增磅練大隻，比賽完要踏上健身之旅，不想太瘦。」Dave亦表示想操fit，笑謂會與Bosco一起健身，Dave是賽前大熱，惜失落三甲，他笑言今日見到粉絲的支持很開心，亦有留意網上的評論，無論好與壞都會虛心接受，會繼續進步，感謝大家對他不離不棄。他們又透露後日（10日）《造星VI》11強會出席謝票活動，答謝粉絲支持，講到Ian的哥哥ANSONBEAN為他得亞軍而不開心？他笑指因哥哥對他有期望，覺得他應該得冠軍，稱有安慰父母和哥哥，指表演得到認可就很好。

回應Lucas Ko瞓著睇騷變全城笑點

另外，部份《造星VI》參賽者都有到澳門支持總決賽，其中一名參賽者Lucas Ko（高浚彥）就被鏡頭捕足到睇騷睇到瞓著，即成為網絡熱話，問到是否他們的表演不夠吸引力？他們即指Lucas一向這樣，Dave笑指這是Lucas的個人特色，Bosco笑謂這是他表達喜歡的方法，他們都說不會因此生氣，Lucas對此都感到不好意思，笑指姜濤亦有轉發，變了全城笑點。

