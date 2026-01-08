風華背後｜林愷鈴擇偶條件要似黃宗澤 為母親龔慈恩失獎感不值 鄭希怡洗版式露長腿

邵氏劇集《風華背後》舉行煞科宴，林愷鈴、鄭希怡等人現身。她們在劇中是一家人，鄭希怡的角色輩份高，與汪明荃是兩姊妹，林愷鈴是她的姪孫女，「她嗌我做姨婆。」又說許久沒拍港劇，形容家族之大，拍攝時日夜見面真的好像一家人。

汪明荃「專業」門檻高

鄭希怡與汪明荃初次合作，形容對方氣場強大，專業又精靈，「不只準時，是早到！」是否令她有壓力？她笑稱︰「我好準時，早幾年就未必！」問林愷鈴，與前輩拍檔可會緊張？她明言緊張，指是次角色有挑戰性，外表是乖乖女，「內心就是wild世界！鄭希怡說：「她有一幕好惡㗎！會喝我！（她平時陰聲細氣，點喝你？）好似平時唱歌咁用丹田。」林愷鈴笑說拍那場戲十分驚慌，「幸好不是拍了很多次。」可有感情戲？她透露暗戀黃宗澤，問擇偶條件？她形容現實中也欣賞像黃宗澤般有才華的異性。

鄭希怡以為有安排感情線畀佢，戲言終於有機會突破，最後願望落空，「可能導演覺得我的角色適合單身！」林愷鈴踢爆「姨婆」劇中造型靚，常騷長腿。另外，林愷鈴媽媽龔慈恩失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎，她表示媽媽沒有不開心，指演戲是其樂趣之源，「而且媽媽十分欣賞王敏奕。我反而有些不高興，始終都希望媽媽得獎！」