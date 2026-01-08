Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎澤恩拒搵躁底布志綸解釋 拍《風華背後》唔使做壞人見朱茵即集郵

影視圈
更新時間：13:15 2026-01-08 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-08 HKT

樂隊Mr.前主音布志綸日前在社交平台大爆被「好兄弟好朋友」出賣，自揭受不公平對待，嬲到爆粗。Mr. 成員黎澤恩昨晚（7日）出席劇集《風華背後》煞科宴時回應此事，表示有留意布志綸所言，「如果他有不開心，會說聲不好意思。」

視黃貫中為偶像

黎澤恩續解釋，Mr.將於1月9日到內地開騷，他們在宣傳時提到《森林》此歌是「我們」所唱，「當中的『我們』意指Mr. 。」稱此歌由布志綸所唱並無爭議，惟他已不是Mr.成員，可能對方較敏感致誤會，「我們到時會上台唱這首歌，表達上無問題。（有聯絡他傾返件事？）我們好耐無聯絡。（有無機會重組？）無嘢無可能，正如我以前也沒有想，現在會以演員身份做訪問。（有機會破冰？）不知道，我是小小結他手，樂迷當然希望齊人。」黎澤恩笑指布志綸「現在有少少躁，有少少火。」並說︰「現時專心做好手頭上工作。」問到在內地開騷時，可會特別提及布志綸？黎澤恩表示︰「不用，這首歌是Mr.所唱，如果他有不同看法，我都無辦法。」

而談到新劇角色，黎澤恩笑指不再演壞人，好開心同朱茵合作，「一直都欣賞她，她老公黃貫中是我、隊友的偶像。」認為是次拍劇算是與黃貫中間接合作，笑說︰「我有集郵，同朱茵影相，向她表達我視黃貫中為偶像。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
22小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
4小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
16小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
22小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
20小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
8小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
2小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
20小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
18小時前