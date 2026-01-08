黎澤恩拒搵躁底布志綸解釋 拍《風華背後》唔使做壞人見朱茵即集郵

樂隊Mr.前主音布志綸日前在社交平台大爆被「好兄弟好朋友」出賣，自揭受不公平對待，嬲到爆粗。Mr. 成員黎澤恩昨晚（7日）出席劇集《風華背後》煞科宴時回應此事，表示有留意布志綸所言，「如果他有不開心，會說聲不好意思。」

視黃貫中為偶像

黎澤恩續解釋，Mr.將於1月9日到內地開騷，他們在宣傳時提到《森林》此歌是「我們」所唱，「當中的『我們』意指Mr. 。」稱此歌由布志綸所唱並無爭議，惟他已不是Mr.成員，可能對方較敏感致誤會，「我們到時會上台唱這首歌，表達上無問題。（有聯絡他傾返件事？）我們好耐無聯絡。（有無機會重組？）無嘢無可能，正如我以前也沒有想，現在會以演員身份做訪問。（有機會破冰？）不知道，我是小小結他手，樂迷當然希望齊人。」黎澤恩笑指布志綸「現在有少少躁，有少少火。」並說︰「現時專心做好手頭上工作。」問到在內地開騷時，可會特別提及布志綸？黎澤恩表示︰「不用，這首歌是Mr.所唱，如果他有不同看法，我都無辦法。」

而談到新劇角色，黎澤恩笑指不再演壞人，好開心同朱茵合作，「一直都欣賞她，她老公黃貫中是我、隊友的偶像。」認為是次拍劇算是與黃貫中間接合作，笑說︰「我有集郵，同朱茵影相，向她表達我視黃貫中為偶像。」