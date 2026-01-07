Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃婧靈入住霍格華茲式酒店 無緣入天主教堂 遭低炒「偷窺」游水全相

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-07 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-07 HKT

「波波」黃婧靈與「泰國旅遊達人」胡慧冲（Roger）拍檔主持TVB Plus節目《冲遊泰國11》，前晚（5日）介紹孝艾一間投資達數千萬銖泰幣的酒店，布置奢華中帶歐陸情懷，恍如電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法與巫術學院，波波大讚酒店充滿古典氣息。此外，還介紹孝艾唯一一間天主教堂，採用歌德式設計，不過波波卻無緣入內參觀，Roger解釋說︰「呢間教堂同佛寺規定，有部分女士嘅服飾，唔太適合入去。」

波波在高空透視泳池暢泳

至於昨晚（6日）Roger、波波再繼續介紹孝艾的特色酒店，特別之處是高空透視泳池，波波說︰「坐喺大堂向上望，感覺上就好似喺水族館睇鯊魚咁。」在泳池暢泳的波波表示可以跟大堂的人互望，她笑說︰「同埋游緊水嘅時候，可以望到lobby嘅人係度做緊啲咩，感覺上都幾新奇。」最抵死是Roger安坐梳化上，就可以低角度向上望到波波的泳姿，確實非常吸引！

