松井珠理奈特辦記招宣布做人妻 老公辻本達規自揭齊浸溫泉兼求婚

影視圈
更新時間：14:15 2026-01-07 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-07 HKT

前SKE48成員松井珠理奈與男團BOYS AND MEN成員辻本達規今日（7日）在東京舉行記者會，宣布結婚。珠理奈身穿淺粉紅色和服與穿上灰色和服的辻本雙雙登場，辻本因去年12月在演出中摔斷了腳，要靠拐杖步行，二人臉上都帶着甜蜜笑容。

由「兄妹」變夫妻

二人雖已在元旦日報喜，但仍決定開記者會宣布喜訊，對此，辻本表示：「現在於社交媒體宣布婚訊是越來越普遍，我很感謝大家從我19歲，她11歲起就一直陪伴我們成長，在演藝圈裏支持我們。我們決定舉行記者會，是因為覺得當面說明情況才是最好的方式。」珠理奈則甜笑道：「在傳出婚訊後，收到許多溫暖祝福，感到非常開心。由於我們兩人皆出身東海地區，希望能從名古屋為全國傳遞活力。」

提到二人相遇是在11年前，辻本回憶道：「那年年底在名古屋車站發傳單時，偶遇了SKE48的成員。她們對我說『這麼冷的天氣還這麼努力真厲害呢』，這就是我們的初次相遇。」他回顧道：「不過當時只是互道了『謝謝』就結束了。」及後珠理奈於2022年因健康狀況不佳而暫停活動，辻本擔心她的狀況，於是透過友人聯絡，並建議一起露營，他說：「當時完全沒想過會交往，純粹是想傳遞露營的樂趣，希望她能重拾活力。」

問到是否因此萌生戀愛時，珠理奈搶答：「沒有。」辻本接着說：「我對偶像不太熟悉，只透過媒體認識她。當時覺得她很任性呢（笑）。雖然實際見面後發現和印象不同，但確實沒有萌生戀慕之情。」珠理奈坦言當時覺得辻本就像家鄉的大哥，任何煩惱都能向他傾訴，辻本亦指二人當時的確像兄妹關係。

曾經拒愛

二人是在3年前的聖誕節開始交往，辻本透露當時珠理奈送了手錶給他做聖誕禮物，並說「希望能一起刻劃時光」，於是他乘機提出交往，得到的回應竟是「這似乎不太對」。珠理奈解釋指雖然喜歡待在他身邊，但害怕等自己完全康復後，他會發現「這個人根本不是當初認識的模樣」，於是回覆說現時不是最佳時機。但辻本卻說即使她康復後也不會討厭她，接着她考慮了2、3個小時後便答應交往。而求婚則是在去年11月26日，辻本透露：「我一直熱愛浸溫泉，也推薦她體驗風呂對健康有益，她逐漸喜歡了，我們常去溫泉。我特意選在『好風呂日』這天求婚。」

