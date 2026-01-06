鄭伊健久違拍台劇《百萬人推理》 婁峻碩爆男神私下大男孩一面

鄭伊健回歸電視螢幕主演串流平台NETFLIX影集《百萬人推理》，確定於2月12日全球獨家上架。這次伊健久違拍台劇，劇中飾演獨行破案警探，不但展現直覺辦案與精準槍法，更有不少高難度動作場面。

伊健私下擁大男孩一面

伊健透露接拍時已知《百萬人推理》曾入選金馬創投，看到劇本是關於懸疑推理故事就相當感興趣，他預告觀眾可以嘗試以不同視角去看，會有不同觀賞體驗。劇中跟伊健首度合作的台灣男神婁峻碩，飾演百萬網紅林廷佑(柚子)。婁峻碩談到跟伊健做對手，興奮表示從小就好鍾意看港片，也看了伊健超多作品而且不只看一次，所以當接到跟伊健合作的消息時，二話不說就答應。婁峻碩更分享在拍攝時見到伊健私下超級大男孩一面，笑言二人會聊很多打機、電玩等話題，爆伊健比他更愛打機，合作過程令他感到伊健非常好相處，是很親近的大哥。