沈殷怡疑為PAWS一員認歌藝非「魔音」 手腳不協調又唔敢打擾Jeremy

沈殷怡以嘉賓身份出席會展活動，喜歡收藏玩具的她，特別迷《寵物小精靈》周邊，「睇到會忍唔住買！」經常到日本購買收藏。問對象需有共同興趣？她笑言不一定，「若他不介意我嘅小小興趣仲好，嫌棄嘅都唔會唔開心，情侶自然有唔同興趣。」

拉埋徐㴓喬跳唱？

問可有購物慾煩惱？沈殷怡自認︰「相較身邊收藏家級嘅瘋狂朋友，我算小兒科，我較冷靜。」續指有收藏時下流行的card game，「可以同朋友試試手氣！」自覺運氣不錯沒花大錢。談到新一年，她最近忙於拍攝真人騷綜藝節目，其他工作則以旅遊及綜藝為主，「都想有更多拍劇機會，體驗唔同生活好好玩。」

至於ViuTV近日公布，組兩人限定女團PAWS，成員身份保持神秘，網民齊估當事人是沈殷怡、徐㴓喬，問是否如網民所指？她保持神秘，指留意明天她的活動，避談是否女團成員。問是否有信心挑戰唱歌跳舞？沈殷怡笑言有機會就會努力，自覺歌藝非「魔音」，跳舞則手腳不協調，「中學讀書時有跳過，好快就知唔啱自己。」問會否請教Jeremy（李駿傑@MIRROR）？她笑稱不敢打擾同事。