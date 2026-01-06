Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈殷怡疑為PAWS一員認歌藝非「魔音」 手腳不協調又唔敢打擾Jeremy

影視圈
更新時間：17:15 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:15 2026-01-06 HKT

沈殷怡以嘉賓身份出席會展活動，喜歡收藏玩具的她，特別迷《寵物小精靈》周邊，「睇到會忍唔住買！」經常到日本購買收藏。問對象需有共同興趣？她笑言不一定，「若他不介意我嘅小小興趣仲好，嫌棄嘅都唔會唔開心，情侶自然有唔同興趣。」

拉埋徐㴓喬跳唱？

問可有購物慾煩惱？沈殷怡自認︰「相較身邊收藏家級嘅瘋狂朋友，我算小兒科，我較冷靜。」續指有收藏時下流行的card game，「可以同朋友試試手氣！」自覺運氣不錯沒花大錢。談到新一年，她最近忙於拍攝真人騷綜藝節目，其他工作則以旅遊及綜藝為主，「都想有更多拍劇機會，體驗唔同生活好好玩。」

至於ViuTV近日公布，組兩人限定女團PAWS，成員身份保持神秘，網民齊估當事人是沈殷怡、徐㴓喬，問是否如網民所指？她保持神秘，指留意明天她的活動，避談是否女團成員。問是否有信心挑戰唱歌跳舞？沈殷怡笑言有機會就會努力，自覺歌藝非「魔音」，跳舞則手腳不協調，「中學讀書時有跳過，好快就知唔啱自己。」問會否請教Jeremy（李駿傑@MIRROR）？她笑稱不敢打擾同事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
23小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
6小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
8小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
22小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
5小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
21小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
21小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
9小時前