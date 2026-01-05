Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI總決賽丨Gin Lee物色師弟盼有機會合作 梁祖堯聞謝師宴：睇下佢哋識唔識做 孝淵喜歡DJ身份近距與觀眾接觸

影視圈
更新時間：12:45 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:45 2026-01-05 HKT

《全民造星VI》總決賽昨晚（4日）順利舉行，導師梁祖堯和Gin Lee賽後受訪表示猜中三甲人選，但沒有猜名次，因現場演出太多變數，Gin Lee表示前一晚看綵排時，發現演出有很多問題，但正式演出時所有問題都解決了，人人都發揮得很好，令她由擔心變成享受他們的演出，問到可會感到不捨？他們都說不會，梁祖堯指比賽完結只是一個階段，祝願他們未來有不同的發展。

先專心做好2個舞台劇

Gin被問到可有從中物色師弟？她笑謂已有人問她能否合作，看之後有無機會。至於可會有謝師宴？二人即表示等他們安排，要他們提出就不好，梁祖堯笑指之前已各自請他們食飯，戲言就看他們是否識做。另外，梁祖堯的風車草劇團，未能入選康文署的第六輪「場地伙伴計劃」名單，是計劃推出17年來首次，問他是否已開始物色新場地？他表示每一刻都在努力中，現時先專心做好手上的2個舞台劇《大反枱日》和《默契》，其他事將來再算。

保持中立

擔任《全民造星VI》評審之一的女團少女時代成員孝淵，節自結束後接受訪問。孝淵會見傳媒時，以廣東話打招呼：「大家好，我係孝淵。」對於擔任評判，孝淵表示完全感受到參賽者投入表演，感覺好感動，最印象深刻冠軍得主Teller，個人表演少於3分鐘，但出來效果很有故事性。談到Teller成為冠軍有機會出道，問到可有建議對方？孝淵表示並非完結而是一個開始，日後會有自己發展，希望有更多機會。談到擔任評判準則，她表示過程中要保持中立，但被一班參加者感動，尢其留意他們的眼神和行為動作，又認為捕捉觀眾目光好重要。多重身份任藝人、DJ及主持的考淵，談到最喜歡那個身份，她表示最近喜歡做DJ，因為可以跟觀眾近距離接觸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
6小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
14小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
18小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
20小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
14小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-04 13:25 HKT
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
13小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
4小時前