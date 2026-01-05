Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕麗名突Po坐輪椅影片 網民恐慌性洗版關心 「風少」陳浚霆在旁一句寸爆：你試下……

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-05 HKT

25年前的TVB劇集《尋秦記》最近強勢回歸大銀幕，自去年12月31日上映以來，票房大收，1月20日便「入五」的滕麗名，再以當年的「善柔姑娘」的英姿於電影版亮相，不少觀眾都讚她保養得宜，身材樣貌都零走樣，名符其實的「凍齡女神」！不過，日前滕麗名在其IG上載一段坐輪椅的影片，一度引起網民恐慌！

滕麗名：唔好搞我

滕麗名發文寫道：「電影版尋秦記的回憶。俾你哋聽吓我哋平時嘅對話，我覺得Andrew對我真係好好，所以直出俾大家欣賞！#尋秦記電影版」影片中見到滕麗名坐在輪椅上，親自用雙手協助滑動，旁邊的陳浚霆見狀即向她提出幫手推，但滕麗名堅持靠自己，還搞笑地指當減肥：「唔使呀，我覺得自己活動自如，仲可以減埋手臂拜拜肉。」而陳浚霆仍表示：「好想幫你。」滕麗名就叫對方不用碰她：「唔好搞我！」陳浚霆笑言滕麗名的手臂會否練到石頭這般硬，滕麗名一直笑笑口撐着輪椅，此時，陳浚霆再抵死地說：「其實要考驗自己唔應該喺雲石㗎，你試下喺地毯吖！」即惹出滕麗名及現場眾人爆笑！

相關閱讀：尋秦記丨宣萱未必出席台慶頒獎禮 否認有拖拍歡迎追求者 郭羨妮聞陶大宇娶第二任太太：恭喜晒

滕麗名日本慶生搞到要入院

雖然滕麗名亦最後亦叫大家放心，指影片的五年前：「放心已康復，已經係五年前嘅事」但仍有不少網民問她如何弄傷，更祝福她早日康復，甚至有網民搞笑地留言：「秦皇做㗎？ 林峯！你出嚟。」翻查資料，當年滕麗名是到日本旅行慶祝生日時不慎發生意外，要在當地留院兩個多星期才返港。

相關閱讀：滕麗名老公朱建崑被轟無良上司逼員工OT？ 阿滕回應護夫：冇人辭職 疑似下屬踢爆講大話

