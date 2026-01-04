全民造星VI總決賽丨Ian Hannz為目前全民投票Top1 Dave被讚笑咪咪似吳建豪 丘藍獲古天樂讚有壓場感

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽將於今晚（4日）在澳門舉行，ViuTV亦會直播總決賽，十強參賽者5號郭民鋒(Kirs)、6號 張肇維(Gordon)、12號 陳曉希(小雞)、19號黃日禧(Dave)、34號丘藍、41號范卓賢(Jacky Fan)、43號陳瑨羲(Ian hannz)、52號李學偉(DaiMa)、73號 陳頴業Yip sir、92號關曉隆(Bosco Kwan)將會爭取三甲席位。

11強參賽者陸續演出，先由5號郭民鋒(Kris)唱出自創歌曲《baby don't you my love》，之後有復活區一哥之稱的6號 張肇維(Gordon)跳唱《Overkill》，Gordon被孝淵指有少許緊張，在全民投票中，Gordon領先Kris。12號 陳曉希(小雞)以《從不缺》，19號黃日禧(Dave)自彈自唱《我愛你》，他被ViuTv總經理鍾廣德指，沒有負情歌小王子的稱號，演唱非常好，笑起上來有點像台灣歌手吳建豪。大熱門34號丘藍唱出《穿花蝴蝶》，他被古天樂大讚有壓場感。小雞、Dave、丘藍演出後，Dave成3位中全民投票目前走勢最高的一位。之後到41號范卓賢(Jacky Fan)自彈自唱《酷愛》，Gigi評價他唱巧紮實，笑言可以直接出道。Ian Hannz跳唱《This is me》，

Gin Lee領十強參賽者唱出《多謝你自己》

《全民造星VI》總決賽一開場，一眾《造星》師兄姐吳啟洋、Marf、香胤宅等，帶領落選《造星VI》參賽者演唱，之後，Gin Lee帶領十強參賽者唱出《多謝你自己》，為決賽揭開序幕。主持人強尼先介紹5大評判，包括影帝古天樂、韓國頂級女團少女時代成員孝淵（Hyoyeon）、梁詠琪、金像獎導演劉偉強以及ViuTv總經理鍾廣德。首先，B3組跳唱《Wave of Water》，而11強參賽者則帶來在韓國從身新錄製的《前傳》，惹來全場歡呼。最終，5位評判按出B3組獲得5盞紅燈。而Ian Hannz為目前全民投票Top1。