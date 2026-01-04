Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI總決賽｜古天樂病後首現身否認入院 銘記向華強撐《尋秦記》提攜後輩

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-04 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-04 HKT

擔任《全民造星VI》總決賽評審之一的古天樂（古仔），最近忙於在內地宣傳電影《尋秦記》，他日前因為身體不適缺席佛山站部份路演。古仔今晚表示︰「冇事，只係傷風感冒。」

小病是福

提到網上有粉絲指他因病入院，古仔否認其事，又搞笑叫記者︰「你問嗰個粉絲。」獲得好票房而傷風感冒？他笑言小病是福，票房好是好福氣。談到該片票房衝破四千萬，古仔坦言想每部香港電影都好，票房不斷上升。談到該片有望打破多項票房紀錄？古仔說：「盡我哋能力啦！好開心做呢次宣傳，無論各方面反應，歌曲《天命最高》或演員方面，大家聚返埋一齊，所有嘢都好正面。」又指稍後飛往不同地方宣傳，並計劃會在外地辦慶功。提到向華強接受網上平台訪問指古天樂向他求助，支持出資拍攝《尋秦記》，古仔大讚向華強提攜後輩，承認對方有份投資《尋秦記》。

對於古仔與林峯合唱版《天命最高》，再度掀起熱潮，出現不同版本，還結集剪輯成「大合唱」影片。古仔笑言最驚喜是外籍人士唱廣東話版本，又認為︰「全世界語言都支持部戲，好大鼓勵。」問會否啟發到他多唱歌？古仔說：「暫時未有呢個打算，唔排除嘅，呢個世界冇人知發生乜事。」談到為決賽擔任評判，幫手發掘人才？古仔表示︰「都想了解現今年輕人能力。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
3小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
1小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
9小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
5小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
6小時前
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
飲食
8小時前