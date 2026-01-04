全民造星VI總決賽｜古天樂病後首現身否認入院 銘記向華強撐《尋秦記》提攜後輩

擔任《全民造星VI》總決賽評審之一的古天樂（古仔），最近忙於在內地宣傳電影《尋秦記》，他日前因為身體不適缺席佛山站部份路演。古仔今晚表示︰「冇事，只係傷風感冒。」

小病是福

提到網上有粉絲指他因病入院，古仔否認其事，又搞笑叫記者︰「你問嗰個粉絲。」獲得好票房而傷風感冒？他笑言小病是福，票房好是好福氣。談到該片票房衝破四千萬，古仔坦言想每部香港電影都好，票房不斷上升。談到該片有望打破多項票房紀錄？古仔說：「盡我哋能力啦！好開心做呢次宣傳，無論各方面反應，歌曲《天命最高》或演員方面，大家聚返埋一齊，所有嘢都好正面。」又指稍後飛往不同地方宣傳，並計劃會在外地辦慶功。提到向華強接受網上平台訪問指古天樂向他求助，支持出資拍攝《尋秦記》，古仔大讚向華強提攜後輩，承認對方有份投資《尋秦記》。

對於古仔與林峯合唱版《天命最高》，再度掀起熱潮，出現不同版本，還結集剪輯成「大合唱」影片。古仔笑言最驚喜是外籍人士唱廣東話版本，又認為︰「全世界語言都支持部戲，好大鼓勵。」問會否啟發到他多唱歌？古仔說：「暫時未有呢個打算，唔排除嘅，呢個世界冇人知發生乜事。」談到為決賽擔任評判，幫手發掘人才？古仔表示︰「都想了解現今年輕人能力。」