逆轉上半場｜周衹月足球小將首登大銀幕 兩個月拍攝期戒發脾氣陋習｜名人雜誌

年僅14歲的周衹月，其名字滿有詩意，原來她是足球健將，為香港足球代表隊U16成員，踢進攻中場，過關斬將，頻頻後上楔入射門；她的媽媽Cindy憶述路經灣仔一座舊建築，抬頭見牌匾寫有「衹月」，覺優雅故取名之。周衹月首次拍攝勵志足球電影《逆轉上半場》，與梁詠琪、陳湛文等人拍檔，接觸成年人世界後，令Cindy見證愛女在兩個月拍攝期的急速成長，陪感安慰。撰文︰李志宏、攝影︰羅安強；周衹月髮型：Hair Corner、場地提供︰聖公會聖十架小學

拍戲當課外活動

周衹月（阿月）讀幼稚園時受父親熏陶，愛上足球，其母Cindy回想讓她參與足球訓練的決定，「當時視為課外活動，只因時間配合，她放學後去練波，我下班後接她回家。女兒同時學跆拳道、繪畫等，倒是沒想到她如此專注於足球。」後來有人找阿月試鏡，問有無興趣拍《逆轉上半場》演足球員，阿月︰「以為去踢球，沒想到要演戲。在試鏡室導演（黃柏基）要我演一個情緒激動的人，要反抗，跟人吵架，真的不太自在。」贏得角色後，「還要記許多對白，去片場比我練波要更早起床！」Cindy則繼續管接管送。

周衹月與母親Cindy談拍攝《逆轉上半場》點滴。

允許無數次NG

阿月認為演戲最難在於表情、情緒的配合。拍攝前，一班小演員上戲劇課，熟習鏡頭位置、走位，逐步建立信心；但跟練波一樣，上場實戰是另一回事，尤其拍攝一場受傷戲份，要她「扮痛」展露辛酸，甚感吃力。梁詠琪、陳湛文見狀，鼓勵阿月誇張地去演，不用過度收斂，同時在導演多番「推波助瀾」下︰「再痛苦點！再盡情點！」，她才慢慢找到節奏。阿月笑著形容︰「NG多幾次就得啦！」Cindy則補充︰「其實要感謝團隊的耐性。」

呼應《逆轉上半場》的主題，小朋友在成長路「上半場」面對逆境，不輕言放棄是建立於承認自己弱點，了解自己的優勢。阿月踢11人港隊，司職攻擊中場、前鋒，戲中則踢5人足球，「5人足球節奏快，場上站位、喘息空間少，身體碰撞又多；球員在參與進攻後要迅速回防，體能要求極高；不同於11人比賽的分工，攻擊球員在前場專注進攻，背後仍有多名隊友支援。」阿月形容拍戲踢5人足球的經驗，讓她了解自己，「我的弱點是身體對抗與體能分配。」從而改進自己在11人賽場上的表現。

擁有詩意名字的周衹月，是球場上發光發熱的足球小將。

周衹月拍攝《逆轉上半場》要扮痛，甚感吃力，梁詠琪鼓勵她誇張地去演。

周衹月踢開11人場，拍《逆轉上半場》踢5人場大感辛苦。

周衹月第一次拍戲，不斷NG。

遠觀女兒成長

阿月在暑假時拍攝《逆轉上半場》，Cindy下班後就會到片場，她說︰「到球場看女兒由細到大練波，去到片場的感受截然不同。」她會低調陪伴不干預，讓阿月專心工作，同時指女兒日常表情不多，「然而為配合角色流露大量表情變化，她每拍完一場戲，都會跑到小螢幕前，叉着腰看重播畫面，女兒彷彿一下子變成了專業演員！」她感謝團隊上下對年輕人的照顧，並分享︰「工作人員會主動對阿月說『今日拍得好好呀』、『都話你做得到啦』」之類，令她意識到自己能夠勝任。」拍攝日以繼夜，「有一天女兒拍完戲，對我說︰『媽咪，原來賺錢咁辛苦』！」

周衹月利用兩個月暑假拍畢《逆轉上半場》。

Cindy去到《逆轉上半場》現場，低調陪伴女兒，從不干預。

Cindy形容女兒拍完戲，長大了，待人接物成熟了。

兩個月戒掉發脾氣

阿月的偶像是美斯（Messi），非常欣賞該阿根廷球王的踢法。阿月在代表隊是核心，於中場穿針引線，又殺入敵陣爭取入球。球場英雄地，她不諱言常就自己失誤，或隊友表現不佳而不滿，「我會埋怨，說話語氣好差！」Cindy如此形容女兒的改變，「拍戲之後，她才懂得為他人設想，顧及別人感受。」阿月︰「我拍戲NG咁多次，別人都無發我脾氣啦！」續指︰「現在，即使比賽上表現不理想，我也會以溫和語氣與隊友溝通，避免場上場外爭執。」Cindy補充︰「以前她一回家，見未有晚飯食就會不耐煩『吓！沒東西吃？』現在為她煮宵夜，反而主動說『謝謝媽媽』。」這些細微變化是成長里程碑。

球場英雄地，周衹月踢波有脾氣。

周衹月在幼稚園時期接觸足球。

夢想成為職業足球員

阿月自幼稚園接觸足球，「父親鍾意踢波，經常帶我到樓下或街場玩。」女生踢波，她明言聽過不少閒言閒語，批評其身形瘦削、膚色太黑等；阿月以美斯為榜樣，在技術、判斷力和走位等下功夫，證明非標準體形仍能佔一席位。她先後加入校隊、區隊，再踢香港代表隊，這幾年生活規律，就是「上學 訓練 比賽」。阿月另一弱項是頂頭鎚，她解釋︰「個波『幾層樓高』跌下來，我好驚！會閃避！難以按照教練要求『睜大眼睛頂』。」這是她2026年需要克服的。

當運動員難免遇上低潮，阿月︰「爸爸會引導我，提醒我，當覺得做甚麼都做得差，越是心急，表現就越糟！應該先冷靜下來，要有耐性，在訓練、比賽中專注每一個動作，慢慢找回感覺與信心。」阿月的夢想是成為職業足球員，Cindy指對女兒未來發展較隨性，「但至少能完成大學課程吧，有個保障。」

周衹月跟港隊去日本福島集訓和友賽。

周衹月跟港隊去日本福島集訓和友賽。

周衹月考試後去Ocean Park鬆一鬆。

周衹月在聖誕節與家人食自助餐。

因為《破·地獄》愛上睇戲

阿月近來印象最深刻的電影是《破·地獄》，Hello文剖白，朗讀書信一幕，「好感動，忍唔住喊！」拍攝《逆轉上半場》令她了解到電影的神奇之處。問她憧憬娛樂圈嗎？阿月再次重申︰「我的夢想是成為職業足球員！」Cindy笑說︰「她放棄足球的可能性相當低。」

（《逆轉上半場》電影劇照）

（《逆轉上半場》電影劇照）

（《逆轉上半場》電影劇照）

周祇月 Profile

年齡：14歲

就讀協恩中學S3

香港足球代表隊U16球員

現役效力球會：連城公民 U15及U18成員

首次參與電影《逆轉上半場》演出

曾奪獎項︰

24／25 足總盃聯賽 - 冠軍

24／25 U18女子聯賽 - 冠軍

24／25 賽馬會五人足球盃（學校組）- 冠軍

24／25 足動全城女子七人賽 - 冠軍

24／25 學界足球比賽 - 冠軍

2023 小學五人足球比賽季軍

2023 屈臣氏運動員獎