梁烈唯重注押張振朗朱敏瀚有獎落袋 黃嘉樂組男團自認跳唱渣

影視圈
更新時間：14:45 2026-01-04 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-04 HKT

梁烈唯、黃嘉樂、黃長興、高鈞賢及李佳昨晚（3日）出席仁濟慈善盆菜宴，對於「萬千星輝頒獎典禮2025」即將舉行，梁烈唯表示支持張振朗（爭視帝）、朱敏瀚（爭男配）；形容當年朱敏瀚獲得「飛躍進步男藝人」時，操練身形好Fit，經已十分欣賞對方，也覺得張振朗不錯。他說：「張振朗冧莊攞亞太區視帝，陳山聰就再拎一次香港區啦！」

拉埋陳山聰投資賀歲片  

梁烈唯跟陳山聰投資賀歲片《媽媽又要嫁！》，他透露明日會飛往馬來西亞參與宣傳工作，農曆年初一便會上映。他說：「第一次投資電影，仲做埋編劇，估唔到今年檔期咁犀利，有《夜王》同一啲出色嘅馬來西亞本土作品，今年係難嘅！每部電影有自己特色，無一部戲同我哋講同一樣嘢，當中有緊張、笑、淚同感動，阿Bob（林盛斌）有啲突破性演出。」梁烈唯表示未來也會投資拍微短劇，最近也演短劇扮演精神分裂病患者，「演得好辛苦，唔怕抽離唔到角色。」

同場演熱播中劇集《守誠者》的黃嘉樂，笑言雖已離開TVB仍感恩；有不少街坊指有收看該劇，令他十分開心。提到跟梁烈唯、高鈞賢、沈震軒、黃長興組成「好犀利男團」 ，黃嘉樂自認︰「跳舞、唱歌唔叻！」當時受邀加入，自覺大「試吓挑戰自己。」又指跟隊友一起練習時，「感覺似回到訓練班一樣。」

