黃宗澤「民選視帝」呼聲高 恨與阿佘「女尊男卑」續前緣 《新聞女王2》《金式森林》《巨塔之后》大熱爭獎丨名人雜誌

黃宗澤憑《新聞女王2》一角贏盡觀眾支持，電視圈的眾多前輩及好友齊齊力撐他爭獎，以「民選視帝」姿態劍指「最佳男主角」！黃宗澤預告得獎會向觀眾「派奶」，更望與視后大熱佘詩曼再拍新作，揚言就算「女尊男卑」都願意！

黃宗澤憑的嘴賤角色Kingston成為「民選視帝」大熱人選。

《萬千星輝頒獎典禮2025》將於今晚在澳門上葡京綜合度假村舉行，將頒發14項本地獎項，以及大灣區多個獎項，一眾入圍藝員將華麗亮相紅地毯，並在觀眾的熱烈投票支持下踏上頒獎台。隨着十強名單公布，競爭進入白熱化階段，當中「最佳男主角」之戰最為激烈，黃宗澤獲半個電視圈的好友拉票，加上粉絲及觀眾為他助選，以「民選視帝」姿態與奪獎呼聲同樣高的羅子溢率先跑出，「視帝」殊榮被視為二人之爭，其他入圍人選包括周嘉洛、陳山聰、張振朗、陳豪、馬國明、陳展鵬、林保怡及郭晉安。至於佘詩曼前年封「三料視后」，橫掃頒獎禮的畫面依然鮮明，時隔兩年她再憑《新聞女王2》殺出，大有機會破自己紀錄成為「四屆視后」！至於阿佘的對手則有宣萱、陳曉華、劉佩玥、張曦雯、傅嘉莉、蔡潔、吳若希、陳煒及李施嬅。

《女神配對計劃》掀熱話

而「最佳劇集」大獎則被視為三部台慶劇《金式森林》、《巨塔之后》以及《新聞女王2》之爭，同樣憑卡士及話題取勝；「最佳綜藝節目」方面就相信《女神配對計劃》大有機會問鼎，節目成功打造「戀綜」熱話，除了螢幕CP外，更誕生了節目主持及男女飛躍大熱，雄霸熱搜榜榜首，力壓《中年好聲音3》成為頒獎禮大熱門。

隨着頒獎禮臨近，黃宗澤在圈中兄弟姊妹力推、加上粉絲們在網上及街上聲援下，得獎呼聲步步高升，成為視帝大熱人選，前年他憑《廉政狙擊》成為「大灣區視帝」，距離「最佳男主角」只差一步，今年在觀眾支持下以「民選視帝」的姿態爭奪，黃宗澤開心表示：「要多謝兄弟姊妹拍片支持我，可能劇臨近頒獎禮，劇集播出討論度都高，都要多謝同事及粉絲聖誕都幫我拉票，其實幫我應援的粉絲都支持和認識我很多年，真的未試過在街上拉票，估不到會有這種待遇，我亦都當係與觀眾溝通的方法，真的沒想過Kingston這個又賤、又口臭的角色，街坊都不會討厭我，反而覺得好過癮！」獲得觀眾支持及打氣，是否對得獎更有信心？黃宗澤指投票權在觀眾手上，而今次對手都好強，若能得獎真的要多謝觀眾支持，亦證明自己多了一個戲路，「希望觀眾鍾意，我不用永世都做賤人啦，哈哈！今次角色不是殺人放火，是一個很賤的人，或者大家都有位好mean的老細，所以才會睇得咁肉緊、咁喜歡睇辦公室政治。」至於嘴賤是否真性情演出？他笑言是難得好好發揮，「嘴賤角色奸得來很開心！看到劇本時已覺得是一個可以創作的角色，現在不會浪費時間去拍一些令人覺得是為了錢而開工的作品，都會揀有潛質的角色。加上大家知道我面對三哥苗僑偉也會頂嘴、身邊都是些壞人，吳卓羲、林峯等，林峯可能比較有包袱啦，哈哈！」

預告得獎即「派奶」

入行20多年的黃宗澤演活不少角色，包括消防員、警察等正氣角色，各類型愛情劇、喜劇亦都有代表作，沒有任何形象包袱的他成功入屋，演技早被認可，被形容多年來只欠一個視帝獎座，問到可有心水作品曾想過得獎？黃宗澤表示早年的《賭場風雲》及《潛行狙擊》他都很喜歡，亦曾想像過《潛》的「跛co」一角可以獲好成績，「這類角色我都好喜歡，但有時獎項很難講，頒獎禮也沒絕對公平，播出日期離頒獎禮遠一些，觀眾可能印象不夠多，如果像今年近一些、機會又好似多一點，有很多不同因素，我們拍戲都不是求獎，好多時是想有好口碑，遇到路人說好好睇，我便覺得開心過得獎，因為這是觀眾最直接的讚賞！」黃宗澤開心大家都記得角色叫「Kingston」，亦表示有追劇及會投票支持他，令他對今次頒獎禮更有信心，「支持聲音越聽越多，自己都覺得是時候了，今年可以幻想下，要想想如果得獎要多謝誰，上次我都沒有想過便上台，結果漏了感謝樂小姐（樂易玲），感受到她的眼神在我身邊劈過來，哈哈！但如果真的有這個情景，我都需要想想，因為多年用過我的好多位監製、教我各種事的人，太多太多……今時今日的一切，都是這些年累積和堆砌出來的。」若得獎後如何答謝觀眾？「飲奶」形象深入民心的黃宗澤笑言，會和飲品公司聯絡爭取向觀眾「派奶」；至於可會高歌一曲答謝觀眾？他搞笑稱：「我退出樂壇好耐啦！」

黃宗澤幾乎獲半個電視圈的好友拉票力撐，信心十足。

黃宗澤前年憑《廉政狙擊》成為「大灣區視帝」，離「最佳男主角」只差一步。

望台前幕後有工開

雖然戰果要待今晚揭盅，但劇集已為黃宗澤贏盡口碑及曝光，近日正忙拍《風華背後》的汪明荃（阿姐）更認為他是時候奪視帝。問工作是否都排得滿滿？他表示半年內的工作都已安排好，頒獎禮隔天已要飛到外地工作，「工作沒有停過，但我最希望整個娛樂圈市道可以慢慢變好，最近《風華背後》都算是影視圈數一數二大製作，養了好多台前幕後班底，希望其他公司都會漸漸多工作，幕後同時都有工做，有時開工我都會和他們傾偈，知道大家工作還是不穩定。」他又表示想與《新聞女王2》拍檔、同樣是視后大熱的佘詩曼再度合作，笑說：「最好可以和阿佘拍一部，好似《男親女愛》一樣的劇集，女尊男卑都可以，我自己都好鍾意睇！」

黃宗澤在《新聞女王2》同佘詩曼擦出大火花，他期望兩人再合作拍新劇。