萬千星輝2025丨直擊紅地氈盛況 陳自瑤半露酥胸張曦雯尺度大開 高海寧背部全裸

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於2026年1月4日（星期日）晚上8時在澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，屆時TVB翡翠台將現場直播各獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎得主的誕生。在各項大獎揭曉前，星光熠熠的紅地氈環節將於下午五時半率先登場！一眾候選藝人將盛裝打扮，於紅地氈上爭妍鬥麗，為頒獎典禮揭開華麗序幕。這不僅是衣着品味的較量，更是視帝視后寶座前哨戰的矚目焦點！《星島頭條》將全程直擊，為您捕捉紅地氈上每一個閃耀時刻。

TVB頒獎禮2025丨紅地氈直播詳情

粉絲及觀眾們想第一時間欣賞到偶像的紅地氈風采，可透過TVB官方Youtube Channel、TVB綜藝Facebook專頁、娛樂新聞台Facebook專頁、娛樂新聞台Youtube Channel、myTV SUPER等多個官方平台免費收看現場直播。

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈焦點

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況絕對是星光熠熠，焦點無疑落在憑藉大熱劇集《新聞女王2》再度入圍的「Man姐」佘詩曼、李施嬅，以及型男黃宗澤身上，三人的紅地氈「戰衣」勢必引發全城熱話，為視帝視后前哨戰揭開序幕。同場較勁的估計還有視帝大熱人選馬國明、陳豪、陳展鵬、羅子溢等一眾實力派男星，網民都期待他們盛裝出席，在紅地氈上展現成熟魅力。

然而，今屆紅地氈的一大懸念，絕對是《刑偵12》的林保怡、《巨塔之后》宣萱、《金式森林》郭晉安等好戲之人會否驚喜現身，他們的出席將為頒獎禮增添更多變數與話題性。與此同時，獲得「最佳男／女配角」及「飛躍進步」提名的高海寧、何廣沛、吳業坤、戴祖儀、黃庭鋒等新生代小生花旦齊齊爭妍鬥麗亦令人期待。

紅地氈以視帝、視后十強作背景

《萬千星輝頒獎典禮2026》今晚在澳門上葡京綜藝館舉行，已第3年移師澳門，下午已吸引大批粉絲到場支持偶像，當中以「Man姐」佘詩曼最受歡迎，而姚焯菲、詹天文、陳豪、陳煒等亦有粉絲到場應援。紅地氈以視帝、視后十強作背景，一眾入圍者將由房車送到酒店門口，華麗登上紅地氈。陸浩明（6號）、車婉婉、何沛珈及鄭衍峰四大司儀率先現身，何沛珈身穿藍色露臍晚裝現身紅地氈，對於今次能成為司儀，她表示算是集了一個大郵，雖然五年來參與過好多大騷，但這是公司最大頒獎禮。問到是否因遵守「禁愛令」而做到司儀？她指應該不關事，覺得公司不會因此安排她做，今日抱輕鬆心情，最想希望所有參與的人及觀眾都享受。期間見她因露出打底褲邊而要不時要整理，她解釋是確保安全，因條裙昨日才到手，今天第一次着，事前沒試過，但認為打底褲可以低一點。李芷睛中門大開的打扮，力壓關嘉敏和葉蒨文。陳自瑤酥胸下露，胸部線條完美演譯。

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況：

張曦雯極深V領設計展現身體線條

去年獲得「最佳衣著女藝人」的王敏奕與吳業坤以《新聞女王2》的CP陣容出場，今年王敏奕以一身閃閃吊帶裙上陣，打扮乾淨俐落，仙氣逼人。同樣是《新聞女王2》成員的還有蔣祖曼、何廣沛，蔣祖曼以黑色露肩裝配黑色西褲上陣，延續劇中「Diana」的味道。另一大熱門劇集《金式森林》的羅子溢、陳曉華以全黑造型示人，當他們出場時，有男fans不停大叫陳曉華的名字。羅子溢笑言如果獲獎，會跟老婆食餐好。張曦雯的這身黑色晚裝打扮，完美融合了性感、大膽與優雅。禮服正面採用極深的V領設計，大方展現自信的身體線條，成為全場焦點。背面則是更大膽的全露背設計，僅用細繩點綴，勾勒出迷人的背部與腰部曲線。貼身的剪裁凸顯了她窈窕玲瓏的身材。整體造型簡約而不失高貴，充分展現了她性感嫵媚的氣質，是一套非常成功的紅毯造型。高海寧以一襲黑色掛頸大露背晚裝性感亮相，成為全場焦點。她的晚裝剪裁極為貼身，完美勾勒出她玲瓏有致的S形曲線，最大膽之處在於背部幾乎全裸的設計，大方展現其光滑緊緻的美背，整體造型高貴優雅而不失火辣，盡顯成熟自信的女人味。

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況 Part II：

大露背高海寧與馬國明齊齊純黑現身，她坦言無走光危機，隨時準備好狀態怎着都靚，而打扮是看心情，坦言今日心情向視后進發，希望達到。

馬國明一身打扮由太太湯洛雯負責，《星島頭條》之前獨家拍到馬國明低調送別亡父，他表示現時心情已OK，但有事情仍未處理好所以很忙，幸已拍完新劇，可專心和太太處理家事，但未計劃帶媽媽和家人去散心，並指不方便講太多爸爸的事。當馬國明接受電子傳媒訪訪時提到爸爸，忍不住以紙巾拭淚

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況 Part III：

