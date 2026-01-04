Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝2025丨直擊紅地氈盛況 視帝視后十強作背景 「Man姐」佘詩曼粉絲陣容聲勢超強勁

影視圈
更新時間：17:33 2026-01-04 HKT
無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於2026年1月4日（星期日）晚上8時在澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，屆時TVB翡翠台將現場直播各獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎得主的誕生。在各項大獎揭曉前，星光熠熠的紅地氈環節將於下午五時半率先登場！一眾候選藝人將盛裝打扮，於紅地氈上爭妍鬥麗，為頒獎典禮揭開華麗序幕。這不僅是衣着品味的較量，更是視帝視后寶座前哨戰的矚目焦點！《星島頭條》將全程直擊，為您捕捉紅地氈上每一個閃耀時刻。

TVB頒獎禮2025丨紅地氈直播詳情

粉絲及觀眾們想第一時間欣賞到偶像的紅地氈風采，可透過TVB官方Youtube ChannelTVB綜藝Facebook專頁娛樂新聞台Facebook專頁娛樂新聞台Youtube ChannelmyTV SUPER等多個官方平台免費收看現場直播。

相關閱讀：TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點懶人包 一文睇清各獎項十強名單 最佳男、女主角競爭激烈

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈焦點

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況絕對是星光熠熠，焦點無疑落在憑藉大熱劇集《新聞女王2》再度入圍的「Man姐」佘詩曼、李施嬅，以及型男黃宗澤身上，三人的紅地氈「戰衣」勢必引發全城熱話，為視帝視后前哨戰揭開序幕。同場較勁的估計還有視帝大熱人選馬國明、陳豪、陳展鵬、羅子溢等一眾實力派男星，網民都期待他們盛裝出席，在紅地氈上展現成熟魅力。

然而，今屆紅地氈的一大懸念，絕對是《刑偵12》的林保怡、《巨塔之后》宣萱、《金式森林》郭晉安等好戲之人會否驚喜現身，他們的出席將為頒獎禮增添更多變數與話題性。與此同時，獲得「最佳男／女配角」及「飛躍進步」提名的高海寧、何廣沛、吳業坤、戴祖儀、黃庭鋒等新生代小生花旦齊齊爭妍鬥麗亦令人期待。

紅地氈以視帝、視后十強作背景

《萬千星輝頒獎典禮2026》今晚在澳門上葡京綜藝館舉行，已第3年移師澳門，下午已吸引大批粉絲到場支持偶像，當中以「Man姐」佘詩曼最受歡迎，而姚焯菲、詹天文、陳豪、陳煒等亦有粉絲到場應援。紅地氈以視帝、視后十強作背景，一眾入圍者將由房車送到酒店門口，華麗登上紅地氈。

《萬千星輝頒獎典禮2025》紅地氈盛況：

相關閱讀：TVB頒獎典禮2024｜《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地氈陳自瑤低胸高衩晒腿氣勢勁 林夏薇透視惡鬥楊茜堯貼身裝

重溫《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地氈盛況：

