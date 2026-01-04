直擊《萬千星輝頒獎典禮2025》現場盛況 羅子溢、佘詩曼率先獲頒北美視帝視后
發佈時間：17:15 2026-01-04 HKT
無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，屆時翡翠台將會全程現場直播。而TVB頒獎典禮2025紅地氈環節，則於同日下午五時半開始。《星島頭條》將為讀者直擊《萬千星輝頒獎典禮2025》每一個精彩瞬間。
TVB頒獎禮2025丨紅地氈盛況及直播詳情
《萬千星輝頒獎典禮2025》的紅地氈環節，將於當天下午五時半開始。觀眾可透過TVB官方Youtube Channel、TVB綜藝Facebook專頁、娛樂新聞台Facebook專頁、娛樂新聞台Youtube Channel及myTV SUPER等平台，直擊明星們的紅地氈風采。
TVB頒獎禮2025丨預計出席藝人陣容
《萬千星輝頒獎典禮2025》星光熠熠，預計一眾候選藝人將盛裝出席，競逐各項殊榮。焦點所在的「最佳男主角」及「最佳女主角」候選人，包括《新聞女王2》的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤，《金式森林》羅子溢、《巨塔之后》陳煒，以及實力派演員馬國明、陳豪、陳展鵬等，均有望現身紅地氈。早前宣萱已公開表示確定不會出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，而林保怡、郭晉安等大熱人馬會否出席爭奪視帝寶座，仍是未知之數。此外，在「最佳男／女配角」及「飛躍進步男／女藝員」等獎項中獲得提名的高海寧、王敏奕、蔣祖曼、龔慈恩、何廣沛、吳業坤、羅天宇、陳楨怡、何沛珈、關嘉敏、戴祖儀、葉蒨文、張馳豪、馮皓揚、何晉樂、林正峰、吳業坤、曾展望、黃庭鋒等TVB小生與花旦亦將齊聚一堂。
TVB頒獎典禮2025丨羅子溢佘詩曼奪北美視帝視后
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚於澳門上葡京舉行，獎項改為專注本土與大灣區合共18獎。而北美《Fairchild TV》率先公佈票選結果，羅子溢憑《金式森林》蟬聯「北美最喜愛男主角」，佘詩曼憑《新聞女王2》奪「北美最喜愛女主角」，《新聞女王2》同時奪「北美最喜愛劇集」。
TVB頒獎禮2025丨四大司儀聯手坐鎮
TVB日前正式公布萬眾期待的《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀陣容。今年TVB頒獎禮打破去年單一司儀的模式，改由四大司儀聯手坐鎮，由經驗豐富的陸浩明（6號）領軍，搭配三位首次擔任頒獎禮司儀的車婉婉、何沛珈及鄭衍峰，為這場電視界年度盛事帶來耳目一新的感覺。
《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項十強完整名單
最佳劇集
- 《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 《痞子無間道》
- 《奪命提示》
- 《刑偵12》
- 《執法者們》
- 《麻雀樂團》
- 《俠醫》
- 《巨塔之后》
- 《金式森林》
- 《新聞女王2》
最佳男主角
- 周嘉洛《痞子無間道》
- 陳山聰《奪命提示》
- 張振朗《奪命提示》
- 林保怡《刑偵12》
- 馬國明《執法者們》
- 陳豪《俠醫》
- 陳展鵬《巨塔之后》
- 郭晉安《金式森林》
- 羅子溢《金式森林》
- 黃宗澤《新聞女王2》
最佳女主角
- 吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 劉佩玥《奪命提示》
- 傅嘉莉《刑偵12》
- 蔡潔《執法者們》
- 張曦雯《俠醫》
- 宣萱《巨塔之后》
- 陳煒《巨塔之后》
- 陳曉華《金式森林》
- 佘詩曼《新聞女王2》
- 李施嬅《新聞女王2》
最佳男配角
- 朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 林子善《奪命提示》
- 羅子溢《執法者們》
- 姜大衛《麻雀樂團》
- 丁子朗《俠醫》
- 徐榮《金式森林》
- 羅天宇《金式森林》
- 鄧智堅《新聞女王2》
- 何廣沛《新聞女王2》
- 吳業坤《新聞女王2》
最佳女配角
- 賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 劉穎鏇《奪命提示》
- 陳自瑤《刑偵12》
- 郭柏妍《麻雀樂團》
- 劉佩玥《俠醫》
- 吳若希《巨塔之后》
- 高海寧《新聞女王2》
- 王敏奕《新聞女王2》
- 蔣祖曼《新聞女王2》
- 龔慈恩《新聞女王2》
飛躍進步男藝員
- 陳浚霆
- 張馳豪
- 馮皓揚
- 何晉樂
- 林正峰
- 吳業坤
- 冼靖峰
- 涂毓麟
- 曾展望
- 黃庭鋒
飛躍進步女藝員
- 陳楨怡
- 何沛珈
- 關嘉敏
- 林秀怡
- 李芷晴
- 梁凱晴
- 倪嘉雯
- 戴祖儀
- 王嘉慧
- 葉蒨文
最佳男新人
- 馮皓揚
- 何晉樂
- 林智樂
- 劉洋
- 曾錦燊
最佳女新人
- 陳若思
- 莊子璇
- 倪嘉雯
- 姚焯菲
- 詹天文
大灣區最喜愛TVB劇集
- 《愛‧回家之開心速遞》
- 《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 《痞子無間道》
- 《奪命提示》
- 《刑偵12》
- 《執法者們》
- 《俠醫》
- 《巨塔之后》
- 《金式森林》
- 《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB男主角
- 周嘉洛《痞子無間道》
- 陳山聰《奪命提示》
- 張振朗《奪命提示》
- 林保怡《刑偵12》
- 馬國明《執法者們》
- 陳豪《俠醫》
- 陳展鵬《巨塔之后》
- 郭晉安《金式森林》
- 羅子溢《金式森林》
- 黃宗澤《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB女主角
吳若希 《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉佩玥 《奪命提示》
蔡潔 《執法者們》
傅嘉莉 《刑偵12》
張曦雯 《俠醫》
宣萱 《巨塔之后》
陳煒 《巨塔之后》
陳曉華 《金式森林》
佘詩曼 《新聞女王2》
李施嬅 《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目
- 《大師兄感謝祭》
- 《萬千星輝頒獎典禮2024》
- 《友乜唔講得》
- 《江湖見》
- 《一日打工限定》
- 《女神配對計劃》
- 《聲秀》
- 《真相‧情‧尋》
- 《2025香港小姐競選決賽》
- 《萬千星輝賀台慶》
最佳電視歌曲
- 《一切豁開》吳業坤
- 《我和我們》林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
- 《不想將你放下》Supper Moment
- 《日光之下》張與辰
- 《最好的信念》古巨基
- 《序章‧結局》詹天文
- 《金式森林》張馳豪
- 《還剩一件未做的事》吳業坤
- 《Seeds of truth》詹天文
- 《女神戀愛惱》戴祖儀
最佳女主持
- 陳貝兒
- 陳庭欣
- 陳懿德
- 車婉婉
- 朱凱婷
- 何沛珈
- 黎芷珊
- 麥美恩
- 戴祖儀
- 汪明荃
最佳男主持
- 區永權
- 鄭衍峰
- C君
- 錢嘉樂
- 許文軒
- 洪永城
- Bob林盛斌
- 森美
- 梁思浩
- 陸浩明
最佳資訊及專題節目
- 《東張西望》
- 《美食新聞報道》
- 《江湖見》
- 《香港系列之原味道》
- 《Grand住去利物浦》
- 《真相‧情‧尋》
- 《盲盒鐵路遊》
- 《空運世一》
- 《無窮之路V-智行無疆》
- 《帶阿姐看世界》
最佳綜藝節目
- 《中年好聲音3》
- 《直播靈接觸》
- 《今晚乜都拗》
- 《一日打工限定》
- 《女神配對計劃》
- 《聲秀》
- 《在我心中，你是獨一無二》
- 《剪裁魔法師2》
- 《攻你上大學》
- 《芷珊再約王嘉爾》
《萬千星輝頒獎典禮2025》大會場刊照片：
頒獎典禮將於2026年1月4日（星期日）晚上8時，在澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，翡翠台將會全程現場直播。
2025年度的頒獎禮將由四位司儀聯手主持，包括經驗豐富的陸浩明（6號），以及首次擔任此項盛事司儀的車婉婉、何沛珈及鄭衍峰。
根據提名名單，視帝的競爭者包括《新聞女王2》的黃宗澤、《金式森林》的羅子溢與郭晉安等。視后方面，大熱人選則有《新聞女王2》的佘詩曼和李施嬅，以及《巨塔之后》的宣萱和陳煒。