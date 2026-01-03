逆轉上半場丨梁詠琪直播參觀巴塞隆拿主場館為電影宣傳 撞正《尋秦記》票房難打唯有盡力去做

梁詠琪、陳諾霆、譚峻然、單焯翹和導演黃柏基今日（3日）出席電影《逆轉上半場》謝票場活動，梁詠琪今早才從西班牙回港，她在西班牙期間也不忘為電影宣傳，除了以網上直播形式帶領大家參觀巴塞隆拿主場館，更特別訂製紀念球衣送給小演員和觀眾，卻令黃柏基笑著投訴指自己都是小朋友，梁詠琪即笑謂年年都會回西班牙，下次再送給導演。

梁詠琪嘆西班牙之旅早已安排

電影於聖誕節上映，梁詠琪稱一早已安排和老公回西班牙過聖誕節和新年，雖然電影上畫前已落力宣傳，但因西班牙之旅早已安排，無奈於電影上映期間缺席宣傳活動，她知道電影口碑不錯，反應比預期好，惜上映幾日就撞正《尋秦記》上映，她直言都知道難打，她也想多做謝票場，但都要有場次才可以，「其實我覺得可惜又開心，知道戲院都想有票房，一方面開心觀眾支持香港電影，另一方面可惜撞正《尋秦記》這部大IP的電影，不過演員都控制不到咁多，唯有盡力去做。」

梁詠琪爆老公送第一份禮是球衣

早前幾位小演員出席謝票場活動，卻有觀眾指他們欠缺吸引力和號召力，令場面冷清，梁詠琪表示有留意，指他們都是演員之一，謝票活動是演員分工合作，誰有空就由誰去做，對小演員來講也是好好的經驗，「我是觀眾的話，看到他們初次拍戲又做得不錯，再見到真人是幾感動的事，希望大家無論見到哪位演員都會覺得開心。」講到她特意去巴塞隆拿主場館，梁詠琪坦言原本無這個計劃，但覺得不能在香港宣傳也要想想辦法，指電影以足球為題材，小演員又喜歡踢波，於是以網上直播形式帶他們參觀，她指老公也是球迷，記得剛開始拍拖時，她收到對方的第一份禮物正正是印有她的名字的巴塞隆拿球衣，笑言收到時感愕然，覺得真的是男人的浪漫。另外，她明天（4日）將與古天樂為《全民造星VI》總決賽任評判，有指古天樂在內地宣傳時不適入院，梁詠琪表示不知此事，希望他保重身體，她自己也會好好注意，因下星期要錄音，很怕生病有影響。