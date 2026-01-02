東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住

今晚（2日）《東張西望》報導一宗愛情騙案，已婚的李小姐於Facebook結識了一位自稱機師，這位機師又靚仔又大隻，六塊腹肌非常吸睛，迅即令李小姐非常心動，雙方於網上迅速發展親密關係，李小姐更問對方他們會否結婚。但很快機師就露出狐狸尾巴，叫李小姐給予地址替他代為收取包裹，李小姐亦由此展開了一連串的噩夢，最終被騙去5萬港元。

東張西望｜李小姐慘墮情騙局

去年10月初，李小姐於Facebook結識了該名機師Sidney，雖然雙方從未見面，但雙方已傾得火熱。後者取得李小姐的信任之後，雙方於通訊軟件上多次發出「情慾短訊」，當機師希望得到對方的地址時，李小姐都伸出援手，承諾替機師收取郵件。不料李小姐收取郵件時，物流公司告知因為那是件極其貴重的物品，故此要收取50,500港元的運費和關稅，李小姐立即向機師問個究竟，機師就表示因為自己正於土耳其要進行換心手術，故此希望李小姐代為支付5萬元，之後就搭飛機拿給他彼此正式見面，李小姐信以為真最後答應。不過有關方面就指不收現金，要李小姐購買充值卡代為支付，目的就是連警方難以追查。

東張西望｜騙徒續想多騙34萬

李小姐向東張表示，其實這5萬元，是她和老公辛辛苦苦儲回來希望將來年老時使用，但正在卻為了這位機師而用了。李小姐之後更收到騙徒假冒海關，向她表示該個包裹有問題，指原來內裏全是美金，現時李小姐為收款人，涉嫌參與洗黑錢活動，故此要向她徵收340,000港元。之後李小姐再找機師，但已找不到。

東張西望｜李小姐初時拒絕承認遭情騙

幸好之後李小姐聯絡了東張，節目中代為釐清事實後，李小姐才沒有再泥足深陷再被多騙逾30萬。李小姐跟東張指，她不覺得自己是被情騙，因為她聲稱自己沒有戀上這位機師。但東張主持人就指，從二人Whatsapp的「情慾短訊」來說，李小姐明顯已對這位機師泥足深陷。其中機師就多次向李小姐表示，希望跟對方於床上過一個漫長夜晚，並希望和李小姐一起沖涼，而李小姐就指自己不是隨便的人，但如果雙方變成夫妻的話就可以，並叫機師做Honey，更問對方會否跟自己結婚。

東張西望｜李小姐認愧對老公

雖然李小姐堅稱這段關係只是襄王有夢而神女無心，但她的行為已徹底出賣了她。但在東張主持人細細分析下，李小姐終承認自己墮入了情騙，並自覺是已婚人士，實在不應該於網上跟陌生男人傾談，這樣實在「對唔住老公」。她最後公開忠告，希望觀眾不要在網上隨便和人傾談，以免被騙。

