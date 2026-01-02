Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉蒨文染流感惹埋曾展望 拍綜藝玩機動遊戲致嘔 羅毓儀林俊其寓拍拖於搵銀

更新時間：21:15 2026-01-02 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-02 HKT

葉蒨文和曾展望、羅毓儀和林俊其今日（2日）宣傳TVB節目《女神玩轉嘉年華》，曾展望在節目中玩機動遊戲玩到嘔，葉蒨文即為男友解圍︰「他被我傳染流感，帶病上陣才會嘔。」問曾展望可會覺得失威？他笑言不會，形容︰「這是開心地嘔！」

葉蒨文想拍劇加人工

曾展望表示雖然葉蒨文畏高，拍節目工作就無有怕，「之前她試過食蟲，如果要她剃光頭也可以。」他們在TVB年度數據人氣榜中霸佔頭兩名，對此表示高興，葉蒨文稱興奮過攞「女飛躍」，說想加人工、拍劇，「做甚麼角色都可以！」此時曾展望想到或有人演女友的老公，竟阻止她拍劇，場面好笑有愛。

至於羅毓儀透露2月1日夥拍林俊其、葉蒨文和曾展望，及蔡思貝到廣州出席「女神見面會」，林浚淇稱有找吳業坤練歌，羅毓儀讚男友歌藝大進步，同時表示正洽談情人節情侶檔工作，望能成事，亦會多在社交平台自我宣傳，吸引客戶。

