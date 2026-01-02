湯美李鍾斯34歲女兒酒店猝逝 生前官司纏身淡出影壇多年

美國老牌影星湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）女兒Victoria被發現倒斃酒店，終年34歲。警方於周四新年當日凌晨3時接報到達Fairmont三藩市酒店，救護人員當場證實Victoria死亡，暫未知其死因。對於女兒的死訊，湯美李暫未有回應。

2016年，湯美李帶同女兒Victoria出席東京電影節，同場還有趙薇。

Victoria曾演出湯美李（右）自導自演的《The Three Burials of Melquiades Estrada》。

湯美李暫未對女兒的死訊作出回應。

Victoria亦曾演出湯美李與韋史密夫主演的《黑超特警組2》。



據指Victoria在法律方面遇到了一些麻煩，她至少被捕了3次。法庭檔案顯示早在4月，她在加州納帕縣（Napa）因阻撓一名治安人員、受到受管制物質的影響及持有麻醉受管制物質而被起訴。一個月後，她又在Santa Cruz縣被捕，6月時亦因家暴和虐待老人被捕，後來獲保釋，Victoria於兩宗案件中都不認罪。Victoria是湯美李與首任妻子Kimberlea Cloughley所生的女兒，她曾演出湯美李與韋史密夫（Will Smith）主演的《黑超特警組2》，又於2005年演出由父親執導的電影《The Three Burials of Melquiades Estrada》，之後逐漸淡出影壇，但2017年曾與湯美李一同出席東京電影節，以及父親的《對頭冤家》首映禮。