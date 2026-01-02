Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韋史密夫遭巡唱小提琴手入稟控性騷擾 酒店房留字條誘發生關係

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-02 HKT
奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）近日被其巡唱的小提琴手Brian King Joseph入稟控韋哥性騷擾、不當解僱。Brian指控韋哥及其相關公司Treyball Studios Management在春季舉行的《Based on a True Story：2025 巡唱》期間，回到韋哥公司預訂的酒店房間時，發現有人進入並留下了性資訊、濕紙巾、啤酒瓶；寫有另一個人名字的HIV藥物和屬於另一個人的出院檔案。Brian說紙條上寫着：「Brian，我不遲於5時30分回來，只有我們（並附上一顆愛心）。」

請食無情雞

Brian指他的袋一度失蹤數小時，最終由管理團隊尋回，理論上能自由進出其房間的僅限管理層人員。Brian認為紙條帶有威嚇意味，暗示將有人返回其房間與他發生性行為；Brian即向酒店保安與韋哥的相關代表，並向警方報案。數日後，反而遭到韋哥團隊羞辱，以及告知已遭解僱的消息，對方暗示他捏造整件事。

Brian提到進一步指控稱自2024年11月見面以來，韋哥一直在「進一步的性剝削」、「騷擾和誘惑」他，皆因他們在巡唱前的幾個月始有更多時間獨處；聲稱韋哥如此形容他們關係，「你和我有如此特殊的關係，我和其他人沒有。」Brian遭解僱後創傷後壓力症候群（PTSD），他因此以性騷擾、不當解僱及作出報復行為由提出訴訟。

韋史密夫被小提琴手入稟告性騷擾。
Brian指房間曾被韋哥留紙條恐嚇會對他作出進一步侵犯。
