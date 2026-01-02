叱咤2025丨謝安琪無法跟方大同分享得獎歌感觸落淚 出院即針灸望上台唱歌爭氣 照顧母親因宏福苑火災情緒受困

《2025年度叱咤樂壇頒獎典禮》上，謝安琪（Kay)憑一曲《50/50》奪得《叱咤十大》歌曲獎第二位。成為獨立歌手之後今年只推出了一首歌，奪得這成績令她開心不已，感到成本效益很高，令團隊十分振奮。

謝安琪難忘當年約定

而大會開幕時音樂向方大同致敬的環節，令Kay十分感觸，她表示，入行時第一個認識的人就是張繼聰，第二個認識的就是方大同，當年大家約定，各自有新歌推出時，第一時間要支持對方，在音樂平台購買及讓對方聽自己的新歌。Kay這首《50/50》製作時也有跟方大同研究，談及入行多年大家身體都是不太好，兩個都是爆肺的人，經常笑對方，那麼鍾意唱歌卻因肺不好而影響唱歌及生活，是互相扶持的病友，Kay說：「但他仍是正能量地繼續，這首歌跟他說是記錄自己人生前路不知怎算，就像50 50 ，要繼續行，應該行左還是行右、下一步應該怎樣行，還是摸不清，可惜這首新歌製作好之後沒法與他分享。」她便忍不住落淚。

Kay感謝同期出道兄弟姊妹

Kay又即時多謝與他同期出道的兄弟姊妹，包括張繼聰、側田、王菀之及衛蘭，希望他們身體好和做到鍾意做的事。上星期患了重感冒失聲而入院的Kay表示，這首歌得獎十分重要，所以出院後即時接受針灸，她笑言：「因為我想有聲唱到這首歌，今晚在台上很爭氣。」

Kay與街坊感情好

此外，曾居於宏福苑的Kay被問到，現時街坊可有向她求助？Kay表示，有些舊鄰居短訊她，得知現在他們已經搬往臨時房屋居住，也希望他們盡快適應生活及獲得幫助，她透露，在火災發生那幾天，媽媽不停追看新聞，就算一些預計找不到的鄰居，媽媽也致電及傳短訊嘗試尋找，她說：「媽媽早前經常不能入睡，因為有鄰居及教友因此而離世，她要一段時間才能振作起來，我照顧着媽媽，近日她的情緒才好了一點，當年我由這裏出嫁，街坊也很記得我，我與街坊們感情也很好，這地方大家互相照應，認識那麼多人真的身同感受。」

此外，老公張繼聰有份參演的電影《尋秦記》打破首日上畫票房紀錄，Kay開心表示，古天樂對他很好，給予他一個有發揮機會的角色，所以將會全家入場支持。