Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《新紮師兄》男星女兒萬千寵愛 帶星級運動員男友返屋企 富貴爸爸一反應證已融入家中

影視圈
更新時間：21:30 2026-01-02 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-02 HKT

63歲前TVB小生關禮傑的30歲愛女關楓韾，參加2021年度香港小姐，雖然最終5強止步，但被喻為「最索星二代」之一的她，隨即加入TVB，並火速獲安排參演劇集演出和主持工作。工作以外，關楓韾的感情生活同樣備受關注，繼前年飛甩被網友封為「世紀渣男」的Tommy後，亦曾與冼靖峰傳出姊弟戀，但最終還是情歸前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）。

關楓韾愛得高調

關楓韾去年公開認愛徐灝晴，而且越愛越高調，更不時以情侶檔拍片分享！而男友徐灝晴原來亦早已融入關家。關楓韾日前在IG分享與男友及家人一起同過聖誕及迎接新一年的照片及短片，為2025年劃上句號。

相關閱讀：62歲型佬生日港姐愛女貼陳年舊照 女網民封「第一偶像」：我垂涎的男人

關楓韾與男友感情穩定

從照片中可見，關楓韾過了一個充實又充滿歡樂的12月，除了與朋友外出聚會、與男友甜蜜約會，還有多張男友及家人一同開派對的照片，相中的每個人都笑容滿面，而男友多次現身其家庭聚餐中，足見兩人感情穩定，一家人亦相處融洽。

相關閱讀：關禮傑與愛女關楓馨拍片曝光複式洋房 傳擁兩物業全在太太名下勁寵妻

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
7小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
8小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
4小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
12小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
7小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
6小時前
宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年
宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年
突發
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT