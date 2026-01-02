《新紮師兄》男星女兒萬千寵愛 帶星級運動員男友返屋企 富貴爸爸一反應證已融入家中

63歲前TVB小生關禮傑的30歲愛女關楓韾，參加2021年度香港小姐，雖然最終5強止步，但被喻為「最索星二代」之一的她，隨即加入TVB，並火速獲安排參演劇集演出和主持工作。工作以外，關楓韾的感情生活同樣備受關注，繼前年飛甩被網友封為「世紀渣男」的Tommy後，亦曾與冼靖峰傳出姊弟戀，但最終還是情歸前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）。

關楓韾愛得高調

關楓韾去年公開認愛徐灝晴，而且越愛越高調，更不時以情侶檔拍片分享！而男友徐灝晴原來亦早已融入關家。關楓韾日前在IG分享與男友及家人一起同過聖誕及迎接新一年的照片及短片，為2025年劃上句號。

關楓韾與男友感情穩定

從照片中可見，關楓韾過了一個充實又充滿歡樂的12月，除了與朋友外出聚會、與男友甜蜜約會，還有多張男友及家人一同開派對的照片，相中的每個人都笑容滿面，而男友多次現身其家庭聚餐中，足見兩人感情穩定，一家人亦相處融洽。

